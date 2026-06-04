Morale della favola:I malintenzionati non riescono a ingannare le persone sagge, per quanto possano sforzarsi di fingersi buone e premurose.
Il gatto e le galline
Esopo
Vi siete mai chiesti perché le favole di Esopo hanno affascinato così tante generazioni di adulti e bambini, resistendo alla prova del tempo?
Sarà per la semplicità della loro narrazione, per le scelte etiche che pongono (ognuna delle quali comporta conseguenze morali diverse e spesso contrastanti), o forse per la capacità innata dell'autore di saper cogliere e sdrammatizzare le assurdità della vita quotidiana, evidenziando il lato comico e/o ironico di ogni situazione.
Non si tratta di semplici racconti, ma di un insieme di esperienze, convinzioni, tradizioni e valori che formano il "bagaglio" di una persona o di un popolo. Sotto l'apparenza giocosa si nascondono spesso messaggi morali impliciti molto più profondi da comprendere.
Le Favole di Esopo sono componimenti brevi ma ricchi di insegnamenti. Queste storie evidenziano pregi e difetti delle persone, con massime sempre attuali sull'etica e sul buon senso. Ecco alcune delle morali più istruttive e famose dell'antico poeta e scrittore greco:
- La volpe e l'uva: Insegna a non disprezzare o sminuire ciò che non si riesce a raggiungere.
- La cicala e la formica: Evidenzia l'importanza del sacrificio e del lavoro costante per affrontare le difficoltà future.
- La lepre e la tartaruga: Dimostra che la perseveranza, la costanza e l'umiltà portano a risultati migliori rispetto al talento sprecato per la troppa sicurezza.
- Il leone e il topo: Insegna che nessuno è troppo piccolo o debole per non poter essere d'aiuto.
- Al lupo! Al lupo!: Mette in guardia sulle conseguenze del mentire. Chi dice le bugie perde la fiducia degli altri, che non gli crederanno più nemmeno quando dirà la verità.
Ma vediamo cosa succede ai personaggi principali di questa storia, dal titolo, Il gatto e le galline:
Un gatto selvatico (a volte sostituito da una donnola), affamato ma impossibilitato ad entrare in un pollaio chiuso, seppe di una malattia che aveva colpito le galline e decise di sfruttare la cosa a suo vantaggio. Si travestì da medico, prese una borsa piena di strumenti e si presentò davanti alla porta.
Così camuffato, il dottor "Miao" chiese alle galline: "Come state?" Quindi, si offrì di visitarle. Le galline, capendo al volo l'inganno dell'astuto felino, gli risposero: "Ti ringraziamo per la premura, ma stiamo bene, e se te ne vai staremo sicuramente meglio!"
Questa storia ci insegna a diffidare dei malvagi anche quando si presentano con le migliori intenzioni. Esorta a non fermarci alle apparenze e a mantenere alta la prudenza davanti a chi ci offre il suo aiuto in modo sospetto.