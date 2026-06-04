Il gatto e le galline

Esopo

Ma vediamo cosa succede ai personaggi principali di questa storia, dal titolo, Il gatto e le galline:

perché le favole dihanno affascinato così tante generazioni di adulti e bambini, resistendo alla prova del tempo?, per le scelte etiche che pongono (), o forse per la capacità innata dell'autore di saper cogliere e sdrammatizzare le assurdità della vita quotidiana, evidenziando il lato comico e/o ironico di ogni situazione., ma di un insieme di esperienze, convinzioni, tradizioni e valori che formano il "" di una persona o di un popolo. Sotto l'apparenza giocosa si nascondono spesso messaggi morali impliciti molto più profondi da comprendere.sono componimenti brevi ma ricchi di insegnamenti. Queste storie evidenziano pregi e difetti delle persone, con massime sempre attuali sull'etica e sul buon senso. Ecco alcune delle morali più istruttive e famose dell'antico poeta e scrittore greco:), affamato ma impossibilitato ad entrare in un pollaio chiuso, seppe di una malattia che aveva colpito le galline e decise di sfruttare la cosa a suo vantaggio. Si travestì da medico, prese una borsa piena di strumenti e si presentò davanti alla porta., il dottor "" chiese alle galline: "" Quindi, si offrì di visitarle. Le galline, capendo al volo l'inganno dell'astuto felino, gli risposero: "ci insegna a diffidare dei malvagi anche quando si presentano con le migliori intenzioni. Esorta a non fermarci alle apparenze e a mantenere alta la prudenza davanti a chi ci offre il suo aiuto in modo sospetto.