A proposito del concorso nei Carabinieri

sono un'istituzione fondata nel 1814 da Vittorio Emanuele I, duca di Savoia e re di Sardegna, con la missione di integrare le forze di polizia, garantire la sicurezza pubblica, difendere l'ordine e la pace, assicurare il rispetto delle leggi a beneficio della comunità. L'Arma dei Carabinieri è stata riconosciuta come una delle organizzazioni di polizia meglio strutturate di tutta Europa.è una persona la cui missione consiste essenzialmente nel prevenire ogni tipo di evento che possa pregiudicare la tranquillità pubblica, la proprietà o la vita stessa delle persone attraverso una sorveglianza attiva h24. I Carabinieri hanno anche compito di Pubblica Sicurezza in eventi di massa, come le partite di calcio, concerti, ecc., garantendo i diritti umani, l'integrità fisica e psichica di tutti i cittadini.il sogno di molti giovani italiani è di entrare a far parte di questa forza di polizia, nel presente articolo ti diremo quali sono i requisiti minimi da soddisfare, quindi, continua a leggere., è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande: