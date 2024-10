Sezione Narcotici Napoli Detective Ettore Pizzi - di Guglielmo Moschetti

Sezione Narcotici Napoli Detective Ettore Pizzi

Guglielmo Moschetti

Ebbene, ce ne sono un bel po' che ti aspettano nelle pagine di questo romanzo poliziesco, dal titolo, edito da, e scritto da Guglielmo Moschetti , poliziotto e scrittore, sicuramente uno degli autori più realisticamente noir del momento.di dedicarsi completamente alla scrittura, Guglielmo Moschetti ha lavorato per molti anni come Ispettore Superiore della Polizia di Stato nella Squadra Mobile della Questura di Napoli, cosa che conferisce ai suoi scritti uno stile unico quando si tratta di unire emozione e realismo. Posso assicurarti che una volta che inizi a leggere il primo capitolo, vorrai divorare rapidamente le pagine del libro per raggiungere il successivo.è un libro che, come ha detto nella prefazione il, è stato scritto con passione e sagacia. È una narrazione autobiografica, poiché racconta una successione di storie vissute dallo stesso autore, ed è scritto molto bene. Un'opera coraggiosa ed emozionante che avvicina il lettore al lavoro di un investigatore criminale e che conferma il noto assioma secondo cui la realtà spesso supera la fantasia.), è il protagonista del libro. La sua vita non stata facile. Non poteva esserlo, giacché è stato un agente di polizia operante a Napoli, uno dei territori più colpiti dalla violenza e dalla criminalità organizzata. In questo libro, Ettore Pizzi affronta uno dei problemi più attuali della nostra società, quello del traffico di droga, che coinvolge non solo spacciatori e tossicodipendenti ma anche le sfere sociali più alte e corrompe chi detiene il potere., è un romanzo che ti farà guardare in modo diverso coloro con cui ti siedi a tavola. Dai vicoli bui della città agli angoli più oscuri della mente umana, il detective Ettore Pizzi risolve i crimini attraverso indizi con cui giunge a brillanti deduzioni che metteranno alla prova le tue capacità investigative. Non lo conosci ancora? Allora questo post è fatto apposta per te affinché ti lasci travolgere dal lato più realistico e affascinante della migliore letteratura poliziesca italiana.