Un poliziotto oltre gli schemi

Cronache di vita di un questurino d.o.c. napoletano

Le emozionanti indagini del detective che ha sventato i piani segreti e letali della camorra negli anni 70/80/90. Il libro svela come l'investigatore della Mobile napoletana ha risolto molti crimini della malavita partenopea.

Guglielmo Moschetti, napoletano, classe 1952. Il suo vissuto è denso di esperienze formative; sin da giovane, grazie alla sua straordinaria versatilità, è riuscito a svolgere tanti mestieri diversi: apprendista, manovale, cameriere in noti ristoranti di Roma e Napoli. Nel 1972 vince il concorso in Polizia e per la sua poliedricità unita ad una naturale predisposizione per il lavoro dell'intelligence, assume ruoli di estrema rilevanza nella Digos, nelle sezioni Volanti, Antiscippo (i Falchi), per poi approdare alla sezione Narcotici della Squadra Mobile di Napoli. Per l'attività investigativa svolta, per il successo delle centinaia di operazioni a cui prende parte, anche in ambito internazionale, riceve numerosi encomi, parole di lode e riconoscimenti premiati. Ha scritto diversi manuali tecnici sull'attività dell'investigatore privato, della guardia giurata, sulle droghe. Un altro suo libro, "Thriller napoletano 18 23 22" è giunto alla terza ristampa.

è paragonabile all'odore di un libro e alla gioia di leggerlo. Il mio cuore trabocca di felicità ogni volta che ricevo un libro. L'emozione di leggere, scoprire un nuovo universo e nuovi personaggi restando comodamente seduto a casa, è come un viaggio senza bisogno del passaporto. Per questo motivo desidero ringraziare di cuore il mio caro amico e "",, che mi ha fatto dono di due suoi scritti, con dedica. Il primo, dal titolo: "" (). Il secondo: "" ()., molti di voi hanno conosciuto l', o lo hanno visto pattugliare le strade di Napoli, garantendo la sicurezza, perseguitando la criminalità e semplificando la vita. Poi, la sera, a casa, ripone il distintivo e la pistola e tira fuori la penna creativa, mettendo nero su bianco il meglio e il peggio degli esseri umani.ha pubblicato il libro autobiografico, "", in cui ha condiviso rivelazioni a dir poco sorprendenti riguardo ai casi sui quali ha dovuto indagare. Un insolito romanzo che ci parla della "" scritto da un poliziotto di strada. Il volume è stato elogiato per la sua narrazione originale e senza fronzoli dal dr., già Questore della Polizia di Stato.. Perciò, quello che posso dirvi è che con questo suo scritto, l'autore non vi rende dei semplici spettatori, ma vi mette su un'auto della Polizia e vi fa vivere e sentire quello che vivono e sentono i poliziotti.", è un libro che parla di brutalità ma anche della grandezza di scoprirla e affrontarla, rimanendo strettamente legato ai fatti accreditati dalle indagini di polizia a cui lo stesso autore ha partecipato., potrebbe venirvi in mente che state leggendo uno dei tanti romanzi polizieschi. Sbagliereste! Si tratta di ripercorrere pagine inedite della storia recente napoletana, scritte da un poliziotto che ha operato il più delle volte oltre gli schemi tradizionali. Un Agente onesto e dignitoso, senza la cui capacità investigativa e il cui coraggio non avremmo questo enorme frammento di verità che a lui corrisponde., se pensate di aver letto tutto sui crimini, vi accorgerete che questa narrazione e i suoi dettagli vi mancavano per comprendere il contesto delittuoso della nostra storia contemporanea., accattatavillo, non ve ne pentirete!, dal titolo "", è un thriller pieno di avvenimenti e suspense, di intrighi e colpi di scena., Marcus è il nome in codice di un agente segreto molto bravo nel suo lavoro, per questo, il suo capo, un'entità sconosciuta, gli impedisce di andare in pensione. Marcus si troverà a difendere il pianeta in una continua lotta contro esseri che agiscono di nascosto, dietro le quinte. Un racconto poliziesco in cui il mistero, la tensione e l'adrenalina sono protagonisti fino alla fine.Chi è Marcus lo spietato?Un prodotto di laboratorio?Un esperimento per fini militari?Un agente segreto impazzito? O che altro?