Tutto sul tema natale

tutti i giorni il tuo oroscopo personale, avrai sicuramente sentito parlare del "". È proprio grazie a questa "" che potrai conoscere e approfondire le informazioni inerenti la tua personalità, la tua fortuna e anche, in qualche modo, il tuo futuro, a seconda della posizione dei pianeti ed eventi celesti verificatisi nel luogo e nel tempo esatto in cui sei venuto al mondo. Perciò, se non vuoi perderti nulla di ciò che le stelle ti suggeriscono attraverso la tua carta astrologica, non devi fare altro che continuare a leggere., noto anche come carta astrale, non è altro che una mappa astrologica che rappresenta nei dettagli la posizione dei pianeti nello zodiaco al momento della nostra nascita. Possiamo dire che è la "" scattata nell'istante preciso in cui siamo entrati a far parte di questo mondo, ricevendo le energie e gli influssi planetari che condizioneranno il resto della nostra vita.può essere utilizzata come uno strumento orientativo nel nostro viaggio verso la conoscenza di noi stessi, poiché in essa sono rivelati gli aspetti caratteristici della nostra personalità , così come le nostre paure, i nostri pregi, i difetti, i desideri e i segreti. In questo modo può aiutarci a capire chi siamo veramente e come interagiamo con le persone intorno a noi., quindi, che l'esatta interpretazione del tema natale è sicuramente un'ottima guida alla vita, giacché ci aiuta a identificare le nostre aure di forza e quelle più fragili , per cui possiamo comprendere meglio le nostre tendenze naturali e il modo in cui sono presenti nelle nostre scelte quotidiane nelle relazioni sentimentali, negli obiettivi di studio, lavoro e carriera., il tema natale può essere utilizzato anche per calcolare la compatibilità in amore, amicizia, lavoro e qualsiasi altro ambito delle relazioni sociali tra due o più individui.in modo semplice e veloce non devi fare altro che collegarti a uno dei siti Web specializzati in questo campo. Basterà inserire la tua data di nascita (), l'ora precisa in cui sei nato, e il luogo di nascita. Dopodiché, attraverso un calcolatore astrologico otterrai la mappa celeste personalizzata, delineatasi proprio nel momento della tua nascita. Il resto spetta alla comprensione e all'interpretazione dell'astrologo., una volta ricevuta la mappa stellare, è necessario identificare tutti gli elementi chiave contenuti in essa, tra cui la posizione del Sole, della Luna e, soprattutto, della prima casa, che è la più importante, poiché è quella che determina l' Ascendente . Infine, bisogna prestare la massima attenzione alla posizione delle altre case e dei pianeti, rispetto ai segni zodiacali, oltre ai possibili aspetti che questi ultimi formano tra loro.di questi calcolatori elettronici fanno riferimento ai vari simboli astrologici che rappresentano i pianeti e i segni zodiacali. Per decifrare correttamente queste figure, qui appresso puoi trovare una piccola tabella affinché tu possa interpretare senza problemi il tuo tema natale.♈︎): Le persone di questo segno sono entusiaste, energiche, coraggiose, indipendenti, irrequiete, predisposte alla guida. A volte possono essere un po' testardi e perfino aggressivi.♉︎): I Tori sono pazienti, perseveranti, rispettosi, dotati di grande forza di volontà e un grande cuore. Improvvisamente possono diventare irascibili, arrabbiati e dispettosi.♊︎): I Gemelli sono intelligenti, indipendenti, resilienti, creativi, sempre aperti a nuove esperienze. Ma sono soggetti a sbalzi d'umore e possono cadere in contraddizione.♋︎): Tra le caratteristiche del Cancro c'è lealtà, simpatia, intuizione e creatività. Ma può anche essere geloso, insicuro di sé, diffidente, assai avido e piuttosto introverso.♌︎): I Leoni hanno un carattere ottimista, generoso ed estroverso. Sono ambiziosi, coraggiosi, indipendenti e sicuri di sé. Possono essere testardi, orgogliosi e un po' arroganti.♍︎): I nativi di segno Vergine sono persone caute, disciplinate, minuziose, meticolose, serie, modeste, timide, laboriose e hanno un grande senso di responsabilità e amicizia.♎︎): Gli astrologi definiscono la Bilancia come un segno idealista, socievole e diplomatico. Parliamo di persone affabili ed equilibrate, che cercano di rimanere neutrali nei conflitti.♏︎): Gli Scorpioni sono persone dotate di grande disponibilità. Sono intuitivi, osservatori e buoni consiglieri. Ma possono essere anche invidiosi, possessivi e diffidenti.♐︎): I Sagittari di solito tendono ad essere onesti, sinceri, amichevoli e ottimisti. Questo segno è caratterizzato dal bisogno di vivere nuove avventure e sentirsi libero.♑︎): Questo è un segno molto stabile. Tra le sue caratteristiche troviamo laboriosità, affidabilità, prudenza, praticità, ambizione. Il pessimismo è il suo più grande nemico.♒︎): L'acquario ha una personalità molto aperta. Solitamente gli Acquari sono originali, idealisti, logici, con senso dell'umorismo, sognatori, tolleranti e senza pregiudizi.♓︎): Ai nativi del segno dei Pesci sono attribuite caratteristiche come la creatività, la sensibilità, la gentilezza, l'empatia, la pazienza, l'immaginazione e la facilità di sognare.🌞︎: Il Sole è il nucleo centrale della nostra identità. Rappresenta l'io, la vitalità e l'essenza di base. È la nostra personalità. Il segno in cui si trova il Sole alla nascita è il nostro segno zodiacale.: La Luna custodisce le nostre emozioni, le intuizioni e le risposte dentro di noi. Vigila sulla vita emotiva, come ci sentiamo e come rispondiamo emotivamente nelle diverse situazioni.: Mercurio influisce sul modo in cui pensiamo e comunichiamo con gli altri. Indica come apprendiamo, elaboriamo e condividiamo le informazioni dci tutti i giorni.: L'azione di Venere si concentra sui sentimenti, sulla bellezza e sull'amore. Determina il modo in cui ci relazioniamo, soprattutto in contesti romantici e amorevoli.: Marte è considerato il pianeta della forza e dell'azione, rappresenta la nostra energia vitale, l'aggressività e il modo in cui agiamo quando vogliamo ottenere qualcosa.: Giove è conosciuto come il "Grande benefattore". Rappresenta la fortuna, lo sviluppo e la crescita, sia personale che a livello economico. Con esso troviamo opportunità e ottimismo.: Saturno è il maestro severo dello zodiaco. Rappresenta i limiti dei nostri diritti e doveri. Ci mostra come affrontare le sfide. Da lui impariamo lezioni e ci assumiamo responsabilità.: Urano è un pianeta innovativo ed è simbolo di cambiamento, di ribellione, di rottura con le convenzioni. Urano ci mostra come connetterci alle nostre visioni e aspirazioni.: Nettuno governa i nostri sogni, la spiritualità e l'immaginazione. Ci mostra in quali ambiti possiamo essere creativi, ma anche quelli in cui potremmo essere facilmente ingannati.: Plutone è il pianeta della trasformazione e della rigenerazione. Rappresenta la morte e la rinascita; dove e come dovremo affrontare le nostre ombre più oscure., ci sono le 12 Case astrologiche. Qui appresso trovi il loro significato e come comprenderle., ogni pianeta ha una propria energia e significato. Le "" sono campi di esperienza che rappresentano i diversi ambiti della vita in cui le forze astrali si esprimono e agiscono secondo le energie del segno in cui si trovano.è suddiviso in dodici case, ciascuna è associata ad uno specifico insieme di temi ed esperienze. I pianeti che si trovano in esse ci offrono informazioni sul modo in cui interagiamo e viviamo la nostra esistenza.: segno Ariete; elemento Fuoco; qualità Cardinale; Pianeta Marte; colore Rosso; rappresenta il sé, la personalità.: segno Toro; elemento Terra; qualità Fissa; Pianeta Venere; colore Verde; rappresenta il denaro e i beni materiali.: segno Gemelli; elemento Aria; qualità Mutevole; Pianeta Mercurio; colore Giallo; rappresenta la comunicazione.: segno Cancro; elemento Acqua; qualità Cardinale; Pianeta Luna; colore Bianco; rappresenta la casa e la famiglia.: segno Leone; elemento Fuoco; qualità Fissa; Pianeta Sole; colore Giallo oro; rappresenta la creatività il piacere.: segno Vergine; elemento Terra; qualità Mutevole; Pianeta Mercurio; colore Grigio; rappresenta la salute e il benessere.: segno Bilancia; elemento Aria; qualità Cardinale; Pianeta Venere; colore Verde; rappresenta il modo in cui ci relazioniamo.: segno Scorpione; elemento Aria; qualità Fissa; Pianeta Plutone; colore Viola; rappresenta questo mondo e l'aldilà.: segno Sagittario; elemento Fuoco; qualità Mutevole; Pianeta Giove; colore Azzurro; rappresenta l'avventura e i viaggi.: segno Capricorno; elemento Terra; qualità Cardinale; Pianeta Saturno; colore Nero; rappresenta la carriera e l'onore.: segno Acquario; elemento Aria; qualità Fissa; Pianeta Urano; colore Blu; rappresenta la collettività e la libertà.: segno Pesci; elemento Aria; qualità Mutevole; Pianeta Nettuno; colore Verde mare; rappresenta il sacrificio e la spiritualità.