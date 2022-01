, ci sono tantissimi luoghi e città da visitare, uno più incantevole dell'altro, che colpiscono il viaggiatore per l'architettura degli edifici, monumenti e paesaggi. Berlino ne è la capitale e, sebbene non sia la più bella, è una delle destinazioni più visitate d'Europa. Nel presente articolo vi dirò quali sono le città e i posti più belli della Germania da visitare.Amburgo, può essere considerata la città più attraente della Germania. Oltre al fascino medioevale e alle numerose attrazioni, tra cui: il porto sul fiume Elba, il parco Planten un Blomen, lo zoo di Hagenbeck, via Reeperbahn, ecc., questa cittadina offre anche un vasto manifesto culturale, con più di 60 teatri e un gran numero di musei che ogni anno attirano migliaia di turisti da tutto il mondo.Il viaggiatore che ha l'opportunità di visitare questa bellissima città medioevale della Baviera che risponde al nome di Bamberga, avrà la sensazione che tutto sia stato strategicamente organizzato per compiacerlo. Con le sue case pittoresche, le strade acciottolate e una cattedrale millenaria, il centro storico di Bamberg è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità.Ovviamente, Berlino, non può mancare in questa lista delle città più belle della Germania, poiché ne è la capitale. Di sicuro è la città più grande del Paese, con un numero di abitanti che oggi supera i tre milioni e mezzo di anime, di conseguenza ha molto da offrire ai turisti i quali, con la caduta del "", possono attraversare la porta di Brandeburgo, simbolo della città, oppure la Potsdamer Platz o la Gendarmenmarkt che dà accesso alle chiese Deutscher Dom e Französischer Dom. Famoso è anche il Bundestag, sede del Parlamento tedesco. Inoltre, sono da vedere anche i vicoli medioevali del quartiere di San Nicola. Infine, non può mancare una capatina al "e all'Isola dei MuseiBonn è una città moderna le cui principali attrazioni possono essere visitate a piedi in un giorno, con partenza e arrivo nella piazza centrale di Münsterplatz, sede di numerosi concerti, in cui si erge il monumento dedicato al famoso musicista Ludwig van Beethoven.Chi non conosce la storia dei fratelli Grimm dal titolo? È chiaro che non è solo questo il motivo che rende Brema, meritevole di essere visitata. Oltre alla grande piazza del mercato in cui sorge il municipio della città, si possono percorrere i vicoli tortuosi e le caratteristiche abitazioni di Schnoor, nel quartiere più antico di Brema, che sembrano riportare al Medioevo.Una delle attrazioni più importanti di Colonia, è il Duomo. Non a caso, la chiesa dei Santi Pietro e Maria, è da molti considerata la cattedrale più bella del mondo. Ovviamente, ci sono anche altri tesori da vedere, tra cui non può mancare il Museo della cioccolata, dove i visitatori golosi possono assaggiare dell'ottimo cioccolato.Chi entra alla scoperta di Costanza, di solito lo fa attraversando a piedi la porta principale della città, sovrastata dalla torre Schnetztor, per immettersi sulla Hussenstrasse, una delle strade più suggestive di questo posto incantevole, fino ad arrivare in piazza mercato, dove si possono ammirare bei palazzi che hanno facciate decorate da splendidi affreschi.Dopo essere stata distrutta dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale, Dortmund, è rinata più bella di prima. Ricca di musei e attrazioni varie, il suo centro storico è formato da un gran numero di strade pedonali. Un tempo conosciuta per le miniere di carbone, oggi è rinomata per la sua tradizione birraria ma, soprattutto, per la sua squadra di calcio, il "".Un tempo capitale della Sassonia, oggi Dresda, è conosciuta in tutto il mondo come la "". L'ideale per una visita sarebbe partire dalla Chiesa di Nostra Signora, e dalla sua cupola ammirare lo stupendo panorama della città, quindi, passando per il centro storico, fino ad arrivare al maestoso Teatro dell'Opera, una vera calamita che attira visitatori da tutto il mondo.Dusseldorf non è solo una ridente cittadina sul Reno, ma è anche uno dei posti più belli della Germania. La Königsallee, che è la strada più elegante della regione, merita certamente di essere inclusa nella nostra lista dei luoghi da visitare, così come il centro storico e molti altri angoli meravigliosi della città. Düsseldorf ospita alcune delle più grandi sfilate di carnevale in Germania.Erfurt non è solo la capitale dello stato federato della Turingia, ma è anche una bellissima città tedesca che abbina una lunga storia commerciale con una natura fantastica. Il centro storico colpisce per le sue stradine tortuose e l'atmosfera romantica. Da vedere anche il Duomo e il monastero agostinianoChiunque si rechi a Francoforte sul Meno, per qualsiasi motivo, non può mancare di passare per piazza Römerberg, il cuore della città, con al centro la Fontana della Giustizia, nella zona pedonale che offre molte attrazioni per il turismo, tra cui il palazzo del Municipio, e la Haus Wertheim, la caratteristica casa a graticcio sopravvissuta ai raid aerei del 1944, oltre ai tantissimi musei, sulla riva del fiume Meno.Friburgo, in Brisgovia, è una città relativamente giovane dove vivono e studiano molti studenti universitari. Situata al centro della regione vinicola del Baden, Friburgo fa da anticamera alle montagne della Foresta Nera. La sua principale attrazione turistica è senza dubbio il centro storico con la famosissima piazza del Duomo, dove si trova la cattedrale "".Con i suoi quattromila monumenti risalenti a cinquecento anni fa, per molti Gorlitz, è la città più bella della Germania. Le facciate dei suoi bei palazzi artistici in stile "" e le caratteristiche stradine medioevali, in pratica sono rimaste intatte durante la seconda guerra mondiale. Non si può fare a meno di ammirare lo Schönhof, una birreria rinascimentale e uno degli edifici più antichi del Paese, oggi adibito a museo della Slesia.Hannover è considerata una delle città fieristiche più importanti a livello internazionale soprattutto per quanto riguarda la zootecnia. Grazie al suo patrimonio culturale e storico unico e ai suoi paesaggi meravigliosi, tra cui il lago Maschsee, Hannover non delude mai nessuno dei suoi visitatori. Tra i luoghi da vedere non possono mancare i giardini di Herrenhausen, costituiti da diversi parchi davanti all'omonimo castello, tra cui il giardino di montagna. Inoltre, non può mancare una breve visita all'Erlebnis Zoo di Hannover, dove il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.Oltre ad avere la più antica università del paese, Heidelberg è sicuramente uno dei luoghi più belli della Germania. Situata sul fiume Neckar, Heidelberg è circondata da colline da cui si possono ammirare i tetti delle case stile barocco. Famosa è la sua strada principale, nella zona pedonale, che si estende da un capo all'altro del centro storico della città.Lipsia, non è solo una delle città più belle della sassonia, ma anche il luogo associato alla musica classica. Due grandi maestri, come Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn hanno vissuto a Lipsia nell'apice della loro carriera. Perciò, non può mancare una visita al teatro dell'opera della città, con la sua sala da concerto, dove si esibisce una delle migliori orchestre sinfonicche tedesche. Ovviamente, da non perdere nemmeno il Monumento alla Battaglia delle Nazioni, in commemorazione alla battaglia che segnò la caduta di Napoleone Bonaparte.Conosciuta anche per le sue ", Lubecca, è una città medievale anseatica situata nel mezzo del fiume Trave, che sfocia nel Mar Baltico. Con le sue numerose spiagge balneari e località di villeggiatura, si possono fare gite sui tradizionali velieri. Lubecca è conosciuta anche per il suo marzapane, un vero gourmet per fini intenditori.Grazie al commercio del sale, Luneburgo, un tempo era una città molto ricca. Situata nella bassa sassonia, Luneburgo non dovrebbe mancare nell'elenco delle città da visitare. Con il suo grande centro storico, è una cittadina che incanta i visitatori. Caratteristica è l'abbazia di Lünee molte altre chiese imponenti.Marburgo, è una città universitaria che non può mancare in questo elenco dei più bei luoghi tedeschi. Adagiata sulle sponde del Lahn, i suoi pittoreschi paesaggi sono sovrastati dall'imponente castello di Landgrave. Da vedere anche il giardino botanicoe la Elisabethkirche, una chiesa a due torri, tra le più antiche della Germania.Gli abitanti di Monaco di Baviera sanno di essere molto popolari in tutto il mondo. D'altronde, lo stile bavarese e l'architettura barocca fanno di Monaco una meta sognata come destinazione turistica. Non c'è dubbio che la ", riesce ad attirare milioni di visitatori, così come lo stadio, sede del Bayern Monaco, è un popolare richiamo per chi segue il calcio e lo sport in generale.Anticamente Norimberga, è stata capitale del Sacro Romano Impero, oggi capoluogo della Franconia. Norimberga ha anche una storia "", poiché era la città preferita da Hitler, che la vedeva come la più tedesca delle città tedesche. Ridotta in macerie nel secondo conflitto mondiale, come la fenice è risorta ed è stata ricostruita ripristinando il suo fascino medievale.Offenbach una città molto bella situata sulle rive del fiume Meno, che contiene le acque più ecologiche del paese, perché per la maggior parte del corso è circondato da foreste. Fino a qualche decennio fa Offenbach era rinomata per la lavorazione della pelle e la stampa tipografica. Oggi ci sono musei che rievocano entrambi i mestieri.Considerata da molti la "", Potsdam è famosa per i suoi numerosi palazzi, castelli e giardini. Il palazzo Sanssouciè uno dei più visitati. Vale la pena di fare una piacevole passeggiata negli splendidi giardini che la circondano, tra cui, solo per citarne alcuni: il palazzoBabelsberg in stile neogotico; il palazzo Cecilienhof e il Palazzo Charlottenhof.Non ci vuole molto per visitare Rothenburg ob der Tauber. Una giornata o due dovrebbero bastare per visitare il centro storico di Rothenburg che conserva ancora delle magnifiche mura del quattordicesimo secolo e le famose case a graticcio che si trovano lungo le strade lastricate di ciottoli. La città ospita anche il Museo del NataleIl centro storico di Spira, è caratterizzato da strade strette e acciottolate e vicoli tortuosi che si snodano sulla riva sinistra del Reno. Nella parte vecchia ci sono molti edifici storici, come il municipio o la Porta Vecchia, che sono solo alcuni dei monumenti medievali della città. La guglia della cattedraledi Spira è patrimonio dell'Umanità.Alcuni storici affermano che Treviri, sia la città più antica della Germania, mentre altri contestano questo riconoscimento, schierandosi a favore di Augusta. In ogni caso, Treviri può vantare un numeroso complesso monumentale che ricorda il suo passato romano. In città e dintorni ci sono circa una decina di siti che sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco.Weimar è una piccola e pittoresca cittadina della Turingia, ricca di cultura, arte e architettura. Oltre ad offrire grandiosi castelli, chiese imponenti, splendidi parchi e giardini, i cultori dell'arte più esigenti possono seguire le orme di Johann Wolfgang von Goethe e di Friedrich Schiller e, se ciò non dovesse bastare, possono lasciarsi affascinare del "", l'antica scuola di architettura, arte e design.