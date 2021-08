I musicanti di Brema in breve - Fratelli Grimm

I musicanti di Brema

Fratelli Grimm

è un breve riassunto liberamente tratto dalla celebre fiaba dei, dal titolo:. Si tratta di un racconto fantastico che racchiude una meravigliosa lezione sul lavoro di squadra e su come ogni componente di un team o un gruppo, abbia qualcosa di importante da dare, per quanto fragile possa essere singolarmente.aveva un asino che utilizzava per portare i sacchi di grano al mulino. Col trascorrere del tempo, al povero animale vennero meno le forze. Ogni giorno che passava, diventava sempre più inutile. A un certo punto l'uomo pensò di sbarazzarsi di lui. Accortosi che tirava una brutta aria, l'asino scappò e prese la strada per Brema, pensando che forse avrebbe potuto trovare lavoro come musicista nella banda della città.aver camminato a lungo, si imbatté in un cane da caccia che si era adagiato sulla strada, stanco per la lunga corsa.", disse l'asino."Già!" Esclamò il cane: "."?" Ribadì l'asino: "."accettò la proposta dell'asino, e insieme continuarono il percorso. Non passò molto tempo che trovarono un gatto che aveva la faccia di chi non mangiava da diversi giorni.?" Chiese l'asino.", rispose il gatto: "."", disse l'asino: "". Il gatto accettò e si aggiunse agli altri due. Camminando verso Brema, i tre vagabondi arrivarono a una cascina dove, appollaiato su uno steccato, un gallo urlava a pieni polmoni.", disse l'asino: "?"", rispose il gallo: "".", disse l'asino: "". Il gallo accettò l'offerta e tutti e quattro partirono per Brema.cominciava a tramontare. Consapevoli di non poter raggiungere in tempo utile la città, i quattro amici decisero di accamparsi per la notte nella foresta. L'asino e il cane si distesero sotto un albero, mentre il gatto e il gallo si arrampicarono sui rami. Il gallo volò su in cima per sentirsi più sicuro. Prima di addormentarsi diede un'occhiata in tutte le direzioni e in lontananza vide una luce. Subito avvertì i suoi amici che nei dintorni ci doveva essere una casa.: "". Il cane considerò che qualche osso e un po' di carne non avrebbero fatto male. E così si avviarono tutti e quattro in direzione della luce., la luce diveniva sempre più luminosa. I quattro amici proseguirono finché non arrivarono davanti a un covo di briganti. L'asino, che era il più alto di tutti, andò alla finestra per dare un'occhiata all'interno.?" Chiese il gallo.", rispose il cavallo.", disse il gallo.!" Esclamò l'asino.gli animali si riunirono per discutere sul da farsi. Alla fine trovarono una soluzione. L'asino si appoggiò alla finestra con le zampe anteriori; il cane salì sulla groppa dell'asino; il gatto salì sulla schiena del cane e il gallo volò sulla testa del gatto. Una volta che ognuno aveva raggiunto la sua posizione, al segnale concordato iniziarono tutti insieme a suonare la loro musica. L'asino cominciò a ragliare; il cane lo seguì abbaiando; il gatto si accodò miagolando e il gallo si mise a cantare.irruppero nella stanza rompendo i vetri della finestra. I briganti balzarono in piedi spaventati da quel gran fracasso, pensando che si trattasse di un fantasma. Presi dal terrore, scapparono nella foresta. I quattro amici si sedettero a tavola e mangiarono tutto quello che avevano lasciato i loro predecessori.i quattro musicisti terminarono di mangiare, spensero la luce e cercarono un posto per dormire adeguato alla natura e ai gusti di ognuno. L'asino si distese nella stalla; il cane davanti alla porta; il gatto vicino al focolare e il gallo si appollaiò su una trave. Stanchi, subito si addormentarono., da lontano i briganti videro che la luce in casa era spenta e che tutto sembrava tranquillo, il loro capo disse: "". Poi, chiamò uno dei suoi uomini e lo mandò in ricognizione.trovò tutto calmo e silenzioso. Si diresse in cucina per accendere un lume. Scambiò gli occhi luminosi del gatto per brace accesa, quindi vi avvicinò un fiammifero, per accenderlo. Improvvisamente il gatto gli saltò in faccia e iniziò a graffiarlo. Spaventato, l'uomo corse verso la porta sul retro, calpestando il cane il quale balzò in piedi e gli diede un morso sulla gamba; e quando il brigante arrivò nella stalla, l'asino gli diede un calcio feroce. Intanto, il gallo, svegliato da tutto quel trambusto, cominciò a strillare a tutto volume con i suoi acuti "!"corse via come se il diavolo gli andasse dietro. Arrivato dal suo capo, gli disse: "".non osarono più rientrare nella casa. I musicanti di Brema si trovarono così bene che non ne uscirono più. E se voi non ci credete, andate a vederli.