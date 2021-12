Segno Ariete ascendente Vergine

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloin questa combinazione astrologica si realizza un'apprezzabile armonia tra la natura focosa e combattiva dell'Ariete e quella più armonica e ordinata del suo ascendente Vergine. Guidata da Mercurio, la Vergine dà risalto a metodo ed efficienza e spinge questi nativi verso attività produttive dove occorrono sforzo e resistenza. Inoltre, l'ascendente in Vergine limita l'orgoglio e la vanità dell'Ariete enfatizzando la gioia e il piacere di essere meritevoli attraverso il lavoro e la strategia di vita., quindi, il carattere istintivo e impulsivo dell'Ariete è circoscritto dall'ascendente più razionale della Vergine e, sebbene permanga la concretezza nell'azione del segno originario, si muoverà non prima d'aver riflettuto sui vantaggi e gli svantaggi del suo comportamento. Perciò, non si butterà in alcuna situazione senza prima averla valutata completamente. Tutto ciò, senza sminuire la naturalezza e l'istinto arietino., nonostante la tipica cautela della Vergine, a questi tipi di Ariete rimane il loro carattere appassionato, pronti a fidarsi delle persone di cui s'innamorano. Per questo motivo, molto spesso le delusioni li feriscono. Sul lavoro, la "" dell'Ariete è ottimizzata dal suo ascendente Vergine. È senz'altro un lavoratore degno di fiducia giacché mantiene sempre la parola data e non lascia mai le cose a metà., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.