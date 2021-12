Segno Ariete ascendente Toro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlorende l'Ariete più attraente, più bello, più affascinante e tenero. È davvero interessante vedere come questo nativo sia in grado di nascondere le proprie manchevolezze interiori dietro a un appariscente fascino esteriore. Il fatto è che costui o costei riesce a incantare le persone con sua gentilezza e la cortesia, ma perde improvvisamente le buone maniere non appena si tocca la sua vanità. È sempre in conflitto con se stesso e spesso porta pure gli altri a non avere un'ora di pace.ci sono due personalità molto diverse che non è possibile armonizzare senza una lotta interna. Fuori c'è tutto lo splendore dell'Ariete, per cui tende a comportarsi in modo intraprendente, energico ed entusiasta, ma dentro di sé, l'ascendente Toro reprime tutto ciò rendendolo testardo e impulsivo al punto che anche un avvenimento banale può provocare un'esplosione emotiva molto forte in lui o lei. Di solito si preoccupa per il suo aspetto fisico, quindi dedica gran parte del suo tempo ad attività che limitano la possibilità d'ingrassare.spunta fuori il tipico Ariete che s'innamora facilmente. Solo che qui c'è la possibilità che la durata della relazione possa essere molto più lunga del solito grazie alla stabilità e alla persistenza tipica del suo ascendente Toro. È assai geloso e possessivo, il che può offuscare la sua relazione, soprattutto se la sua metà ha un carattere liberale e indipendente. Sul lavoro l'Ariete ascendente Toro è fatto per comandare gli altri in possibili attività legate soprattutto all'arte., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.