Segno Ariete ascendente Sagittario

ed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlorende ai nati dell'Ariete una natura piuttosto aperta e socievole sebbene costoro tendano a scarseggiare in quanto a tatto e delicatezza. Pionieri coraggiosi e avventurosi, non conoscono il significato della paura. Adorano i viaggi. Non vedono l'ora di tirar fuori dall'armadio il costume da bagno, pinne ed occhiali, oppure passamontagna e scarponi da sci, metterli in valigia e partire per una nuova avventura.nasce nel segno dell'Ariete con ascendente in Sagittario racchiude in sé due segni molto simili tra loro poiché entrambi sono ottimisti, audaci e positivi. Molto probabilmente il detentore di questo connubio astrale è la persona più schietta e spontanea dello zodiaco. Il suo aspetto è quello di un esploratore sempre all'avanguardia, pronto a fare il primo passo. La noia e la monotonia sono le sue più grandi nemiche., l'Ariete ascendente Sagittario ha la tendenza ad abbandonare a metà i propri progetti. Non appena raggiunge una certa stabilità, si butta in qualcosa di nuovo abbandonando tutto ciò per cui si è tanto adoperato. In tema sentimentale è un/una innamorato/a romantico/a e sentimentale. In questo accostamento stellare è facile trovare persone molto belle e armoniche. Forse tendono a idealizzare troppo l'amore al punto da mettere la propria metà su un piedestallo, almeno finché non arrivano le prime delusioni.