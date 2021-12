Segno Ariete ascendente Leone

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloquesta combinazione astrologica di due segni di fuoco, tutte le qualità e i difetti di entrambi si attivano e diventano ipertrofici. Qui, la sfrontatezza e la disinvoltura di questo nativo raggiungono il loro apice, dove l'orgoglio, la vanità, la voglia di imporsi, di ordinare e di sovrintendere è vissuta alla massima intensità. L'Ariete con ascendente in Leone farà di tutto per essere al centro dell'attenzione arrivando perfino a sacrificare la propria famiglia.è generalmente una persona piuttosto dinamica e accurata, con un talento che lo contraddistingue per essere un buon organizzatore. Il guaio, però, è che il più delle volte mostra la tendenza a comportarsi in modo presuntuoso e impudente se non addirittura arrogante. Per lui o lei vale così tanto il successo materiale che finisce per trascurare tutti gli altri aspetti della vita., l'Ariete con ascendente in Leone è molto romantico. Dedica anima e corpo alla persona che ama, riempiendola di doni e di tutte le sue attenzioni. Peccato che sia un innamorato geloso e possessivo. Una volta che ama qualcuno, costui o costei non ha diritto a guardare gli altri. In campo lavorativo si entusiasma facilmente ed è molto aperto ai nuovi progetti e le innovazioni. Farà tutto quanto occorre per raggiungere i propri obiettivi. Vorrà a tutti i costi emergere e acquisire posizioni di comando., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.