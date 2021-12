Segno Ariete ascendente Gemelli

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella dei Gemelli ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlosi distingue per le sue capacità intellettuali, originalità di pensiero e creatività. Questo perché la combinazione fuoco (Ariete) e aria (Gemelli), accelera la mente, quindi, il detentore di questa circostanza astrale ha una propensione davvero speciale per l'uso delle parole. A volte può capitare di rimanere talmente coinvolto nelle sue astruserie intellettuali che dimentica le persone intorno a sé., se incontrate qualcuno che vi fa subito tantissime domande, allora costui o costei è sicuramente un Ariete con ascendente in Gemelli. Troverete che sia una persona instancabile e vi darà l'impressione di essere molto impaziente e nervoso/a, quasi avesse la neve in tasca. Non sa cos'è la paura e di sicuro la sua intelligenza vi metterà a disagio, specialmente se siete una persona assai sensibile. Forse è proprio questo il motivo per cui a primo acchito sembra mancare di empatia nei rapporti con gli altri, ma in verità è molto socievole e preparato/a.sarà piuttosto complessa, piena di trame, intrecci e segreti. Quando un Ariete ascendente Gemelli s'innamora, lo fa più con la testa che con il cuore. La fedeltà e la costanza non sono proprio i suoi punti forti, perciò è probabile che ci saranno due matrimoni nella sua vita. Riguardo al lavoro, qualsiasi sia la sua attività, aspira ad occupare posizioni elevate e, allo stesso tempo, può benissimo avviare due carriere diverse in aree differenti., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.