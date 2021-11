Segno Toro ascendente Vergine

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloha i natali nel segno Toro con ascendente in Vergine è una persona razionale, esigente e critica fino all'esasperazione, sebbene le sue critiche, spesso eccessive, siano sempre assai costruttive. In genere si fida solo di ciò che può vedere, sentire o toccare di persona. C'è da dire, però, che questo suo modo di essere accorto e prudente spesso ripaga., il Toro ascendente Vergine è oltremodo materialista, per cui non butta via mai nulla. Conserva vecchi giornali, barattoli di biscotti e tutto ciò che può essere riciclato. A volte è davvero difficile capire che abbiamo a che fare con un Toro, poiché l'ascendente in Vergine rende questo nativo alquanto insicuro e ansioso e preoccupato., è così freddo e poco eloquente che la persona che vive al suo fianco ha come la sensazione di essere di fronte a una statua di ghiaccio per nulla interessata al lato amorevole della vita. Tuttavia, una volta trovato il partner giusto, cerca sempre di creare un'atmosfera armoniosa ed equilibrata. Nelle sue attività di lavoro e/o professione, il Toro ascendente Vergine è più mentale, meno attaccato alle sue radici e, quindi, più disponibile alle nuove esperienze. Ha sempre la soluzione adatta per ogni situazione o problema., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!