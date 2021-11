Segno Toro ascendente Toro

tuo segno solare èe sei nato/a all'alba, proprio mentre il sole nasceva? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloil Toro ha come ascendente il suo stesso segno Toro, i suoi impulsi di base sono raddoppiati. Il potere di queste pulsioni sono ancora più forti di quelle del segno solare e man mano che cresce la fede in se stesso, si riflette nelle cose di cui si circonda. Insomma, chi nasce in questa combinazione astrale non si sente psicologicamente completo fino a quando non vede intorno a sé la prova materiale del suo successo.è un ruminante bonario e sereno, ma anche fiero e determinato. Ha resistenza e pazienza, attrattiva e grazia. È uno che sa esattamente cosa vuole dalla vita; con i suoi zoccoli può far tremare la terra. La sua testardaggine è proverbiale e spesso si lascia coinvolgere dalle sue passioni e le ossessioni, ma non diverrà mai una persona cattiva o malvagia.è leale e affidabile, sebbene la serenità con cui riesce a dominare le sue emozioni, lo faccia sembrare un innamorato freddo e distante. In una disputa è assai difficile che si esprima con rabbia, ma una volta che perde le staffe, la tua reazione può essere terrificante. Sul lavoro, la risolutezza è una delle sue qualità principali. Deve solo stare attento affinché la sua proverbiale calma non si trasformi in lentezza, altrimenti potrebbe diventare uno dei segni più sedentari e abitudinari dello zodiaco., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!