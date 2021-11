Segno Toro ascendente Leone

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlodi fronte a due segni fissi ugualmente coraggiosi e determinati. In particolare, questo tipo di Toro è una persona alquanto autoritaria ma bonaria. Sebbene si mostri freddo e impassibile, lo fa con una tale eleganza da risultare garbato e cortese, conquistando rapidamente il cuore della gente che incontra sulla sua strada.è una di quelle persone che tutte le mattine legge l'oroscopo mentre fa colazione. Sul lavoro e nella professione è estremamente determinato e convinto di essere il migliore in assoluto nel suo campo. Spesso, questa presunzione gli fa perseguire i suoi obiettivi con l'atteggiamento di chi dice: "". Certo è che quando sa di cosa parla, è capace di vendere il ghiaccio persino al polo nord., il connubio tra Venere e il Sole concede al Toro con ascendente in Leone un fascino naturale che attira subito l'attenzione degli altri, ma è soprattutto grazie alla sua personalità radiosa e carismatica a fare da calamita. Il lato oscuro del detentore di questa combinazione astrale è che a volte dà troppa importanza al suo io, e non si rende conto di usare e gettare via come inutili coloro che lo amano., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!