Segno Toro ascendente Cancro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloamplifica il già forte istinto materno e/o paterno del Toro, esaltando il senso di dedizione alla famiglia di questo nativo. Il Toro ascendente Cancro ha un carattere gentile e amorevole a cui piace essere in armonia con l'ambiente circostante. È una persona che ci tiene molto alle tradizioni ed è contrario a qualunque tipo cambiamento, soprattutto se mira a sconvolgere il suo ambiente domestico, a meno che non sia qualcosa che ha scelto volontariamente.nasce nel segno del Toro con ascendente in Cancro ha costantemente bisogno di sentirsi al sicuro. Forse è questo il motivo per cui costui o costei, nel momento in cui ha raggiunto un proprio obiettivo, difficilmente se lo lascerà sfuggire di mano. Il più delle volte diventa così possessivo che è disposto a fare qualunque cosa per proteggere chi o ciò che ama.tiene molto alle sue amicizie al punto da essere considerato come una persona di famiglia. Infatti, i suoi successi nella vita e sul lavoro sono dovuti in gran parte al suo comportamento amichevole e sempre disponibile con tutti, unitamente al talento, capacità e un pizzico di fortuna. Il lato negativo di questa combinazione di segni astrologici emerge quando l'emozione e la sensibilità prendono il sopravvento, spesso causando problemi anche a livello psicosomatico.