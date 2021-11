Segno Toro ascendente Bilancia

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Bilancia ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlodei nati nel segno Toro con ascendente in Bilancia se non supera la perfezione ci manca poco. Questo perché gli influssi di Venere, la dea della bellezza, impreziosiscono sia il segno solare che quello ascendente, dando luogo ad una splendida armonia. Per dirla in breve, in questa combinazione ci sono persone tra le più belle di tutto zodiaco.migliora di parecchio la comunicazione del Toro con le persone, rendendolo un bravo mediatore, poiché cercherà l'equilibrio in ogni cosa che fa. Un altro punto a favore di questo particolare connubio astrale, è la sua obiettività nel valutare situazioni in cui c'è bisogno di agire in modo corretto. Di fronte a una sconfitta rimane freddo e razionale, riuscendo a rialzarsi con forza e ripartire con lo stesso entusiasmo della prima volta.il Toro ascendente Bilancia si adatta con facilità a qualsiasi tipo di attività, basta che sia redditizia, poiché è importante che abbia una certa stabilità materiale per sentirsi al sicuro. Nella sfera personale e affettiva ha bisogno più di chiunque altro di essere accettato/a e amato/a dagli altri, per cui cercherà di non essere mai solo/a. Costui o costei sa come sfruttare al meglio il suo fascino personale per ottenere ciò che vuole. In genere sceglierà un partner molto più giovane di lui o lei., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!