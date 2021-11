Segno Ariete ascendente Pesci

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella dei Pesci ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloun'anima visionaria e sognatrice, gli Arieti che hanno alla nascita l'ascendente in Pesci mostrano una personalità piuttosto frenetica e irrequieta, sempre alla ricerca di nuove esperienze. Affascinanti e seducenti, i nati in questa particolare combinazione astrologica sono tra le creature più sensibili ed emotive di tutto quanto lo zodiaco. Non ci sono limiti alla loro fantasia; i guai arrivano quando si confondono con la realtà.disperde in gran parte l'aggressività e l'impulsività dell'Ariete, poiché le sue energie sono rivolte più verso il mondo interiore che attraverso manifestazioni esteriori. A volte trascura persino se stesso per pensare agli altri. In genere non si arrabbia tanto facilmente, ma una volta scatenata la sua collera, sarà difficile che si plachi., l'Ariete ascendente Pesci è un innamorato amorevole, romantico e premuroso. C'è sempre quando il suo compagno o la compagna di vita ne ha bisogno ed è capace di fare grandi sacrifici per proteggerlo/a e/o sostenerlo/a. Qualunque lavoro o professione svolga, c'è sempre un fattore di fortuna ad accompagnarlo, consentendogli di realizzare i suoi intenti con maggiore facilità., oggi puoi scrivermi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!