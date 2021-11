Segno Ariete ascendente Acquario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella dell'Acquario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlorende all'Ariete un carattere alquanto stravagante e un po' snob che lo eleva al di sopra delle masse. Spesso il suo comportamento e il linguaggio sembrano piuttosto strani e bizzarri, inappropriati alla realtà che lo circonda. Sente di avere dei poteri speciali, come prevedere eventi prima che accadano, o leggere nel pensiero degli altri. A volte se ne sta fermo a guardare il cielo con la speranza di essere il primo a scoprire gli Ufo., Ariete ascendente Acquario è davvero una combinazione di segni astrologici molto insolita. Ci troviamo di fronte a una persona idealistica e visionaria. Il suo sogno più grande è aiutare l'umanità. Infatti, non disdegna di lanciarsi in crociate intese a salvare il mondo, il più delle volte a scapito della sua stessa vita personale e privata, a volte dimenticando perfino la sua famiglia.è una persona sbrigativa, risoluta e dinamica. Il suo "" sono gli obiettivi a breve termine, che concluderà velocemente, non importa quanto siano ardui, ma raramente porterà a termine qualcosa che si protrae per lungo tempo. In ambito affettivo è condizionato dal suo ascendente in Acquario che lo rende un innamorato assai esigente. Questo tipo di Ariete tiene molto alla sua libertà e difficilmente accetterà una relazione che pregiudichi la sua indipendenza., scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell', disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!