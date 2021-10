Segno Toro ascendente Sagittario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè un ottimo abbinamento in quanto la persistenza del primo si arricchisce della perspicacia del secondo. Se per i Tori la necessità di impegnarsi in ciò che fanno viene prima di tutto, superare le prove diventa ancora più importante quando hanno il Sagittario come ascendente. Queste persone faranno tutto ciò che occorre per sfruttare il loro pieno potenziale e andare avanti con ritrovata fiducia in se stessi e l'aspettativa di raggiungere i propri obiettivi., siamo in presenza di un tipo di Toro più sveglio, allegro e ottimista, che riesce a vedere sempre il lato buono delle cose anche nelle peggiori circostanze. Il Toro con ascendente in Sagittario ha un carattere più indipendente e liberale, quindi riesce a non dover sottostare alle consuetudini o situazioni che non consentano un minimo di libertà di movimento. Il lato negativo è che non sempre riesce a vedere cosa c'è alla fine della strada, e questo lo predispone a bloccarsi più di una volta nei suoi progetti., il Toro Ascendente Sagittario è un innamorato/a attento/a e premuroso/a. Tuttavia, il suo cuore sarà sempre governato dalla testa. Ha uno spiccato spirito di avventura, per cui la sua fertile immaginazione lo porta a vivere intense avventure che vanno un po' fuori dalla quotidianità, anche se solo mentalmente. Sul lavoro è praticamente instancabile. In genere è uno che lavora eccessivamente, fuori dagli orari convenzionali e, molto spesso, oltre i limiti accettabili per la salute.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!