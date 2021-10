Segno Toro ascendente Pesci

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Pesci ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlouna grande sensibilità in questa combinazione astrologica che porta questi nativi a cercare risposte a livello spirituale. Apparentemente, il Toro con ascendente in Pesci sembra piuttosto confuso e smarrito, invece è molto determinato, quasi sapesse dov'è il suo futuro. Alcuni suoi sensi sono piuttosto sviluppati, in particolar modo l'olfatto e la percezione dei colori. Questo significa che l'ambiente ha una grande influenza su di lui o lei.i piedi ben piantati per terra e la mentalità concreta, l'ascendente in Pesci dona a questo tipo di Toro un grande fascino e creatività, rendendolo più fantasioso e carismatico, ma soprattutto, flessibile, altrimenti, come si sa, sarebbe molto rigido e testardo. Costui o costei sa come esprimersi brillantemente e condividere con gli altri le proprie idee e i sentimenti. La gente ammira il suo talento artistico., il Toro ascendente Pesci è sempre alla ricerca di nuove idee e interessi. Grazie alle sue innate capacità, può raggiungere una certa fama e diventare molto ricco. Sentimentalmente è un/una innamorato/a romantico/a. La sua natura garbata lo/la rende una persona molto attraente. Avrà molte relazioni e alla fine di ogni storia sentirà di aver acquisito nuove esperienze. Gli piace fare delle sorprese inaspettate ai suoi cari.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!