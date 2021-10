Segno Toro ascendente Capricorno

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè certamente il segno più resistente dello zodiaco, mentre al suo ascendente Capricorno spetta il primo posto quando si tratta di coscienza e responsabilità. Tutto ciò fa di questo nativo una persona costante, tenace e metodica. È il tipo di persona che non interrompe nulla nel mezzo e in genere riesce in tutto ciò che si propone di fare.rende al nativo Toro un aspetto esteriore alquanto rigido, freddo e solenne. Sebbene ostenti una certa indifferenza, non aspetta altro che il momento giusto per mostrare i suoi meriti e la sua superiorità; e raccogliere, a torto o a ragione, il riconoscimento che pensa di meritare. A volte fa fatica ad esprimere le proprie emozioni, finendo, così, solo e frustrato., il Toro ascendente Capricorno è così preciso che più non si può. Ha obiettivi ben definiti che ha pianificato in anticipo e che realizzerà in un modo o nell'altro. Per lui o lei, tutto deve essere calcolato nei minimi particolari per non tralasciare nemmeno il più piccolo dettaglio. In amore, questo tipo di Toro è un cavaliere galante, sempre gentile e fedele. Nella relazione affettiva conserva quel romanticismo iniziale che generalmente dura nel tempo. Ama la famiglia e ha bisogno del sostegno emotivo di un partner stabile e leale.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!