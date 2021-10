Segno Toro ascendente Acquario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella dell'Acquario e ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloha una personalità molto contraddittoria. A volte cerca sicurezza, altre volte insegue la libertà. In questa combinazione si mescolano due segni molto diversi nella loro essenza ma accomunati da gusti, percezioni e modi di agire non molto dissimili. Simpatico e originale, è il più aperto tra tutti gli altri segni di terra. Va d'accordo con tutti ed è sempre pronto ad ascoltare. Non sopporta chi gli fa perdere tempo.non hanno molto in comune se non la loro testardaggine. In genere, il Toro è alquanto lento e flemmatico, e poco gli piacciono i cambiamenti. Tuttavia, l'ascendente in Acquario, dalla mente creativa e originale, lo predispone a correre qualche rischio, rompendo ogni schema e suggerendo modi alternativi per garantire sicurezza e stabilità.e professionale, il Toro ascendente Acquario riesce a portare avanti più progetti contemporaneamente, anche se a volte le sue indecisioni gli fanno perdere interesse e non li porta a termine. I sentimenti contano molto per questo nativo. Crede nell'amore duraturo per tutta la vita. Quando sente d'aver trovato la sua metà ideale, dà tutto il suo cuore alla persona prescelta. Si dedica completamente al partner, ma ha bisogno di ricevere altrettanto dalla controparte.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!