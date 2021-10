Segno Gemelli ascendente Vergine

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlodei nativi Gemelli con ascendente in Vergine, il carisma del pianeta Mercurio è molto presente, poiché governa entrambi i segni. Ciò significa che questi nativi hanno una grande capacità comunicativa che sviluppano in ognuno dei settori della loro vita. Oltre a favorire la comunicazione, Mercurio è l'astro che fornisce logica e razionalità, filo conduttore per il quale si tende ad analizzare ogni azione, pensiero ed emozione che si prova., sappiamo che i Gemelli ascendente Vergine sono molto bravi con le parole e lo scritto, e riescono a giungere a conclusioni esatte e dettagliate come solo loro possono fare. Il lato negativo di questa prerogativa, è che il loro un senso critico e analitico non è sempre gradito a chi preferisce una verità meno cruda e più mascherata. Per questo motivo, possono crearsi dei nemici., questo tipo di Gemelli è piuttosto selettivo nella ricerca del proprio partner. Non s'innamora tanto della bellezza fisica quanto dell'intelletto delle persone. E solo quando pensa d'aver incontrato la persona giusta, mostra quella sensibilità che altrimenti è oscurata da una certa freddezza analitica. Per migliorare le relazioni, dovrà imparare a trattenere l'eccessivo razionalismo e iniziare ad ascoltare il suo cuore.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!