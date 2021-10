Segno Gemelli ascendente Toro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlonel segno zodiacale dei Gemelli con ascendente in Toro hanno molta eloquenza e curiosità intellettuale. Attraverso il loro fascino entrano facilmente in comunicazione con le persone che inondano con un flusso abbondante di parole. Poiché non sanno tacere ma chiacchierano di tutto e su tutto con simpatia, quando incontrano qualcuno pronto ad ascoltare, sono capaci di sostenere una lunga e interminabile conversazione., la personalità dell'ascendente Toro predomina su quella del segno Gemelli, rendendo questi nativi pazienti, determinati, pratici e premurosi. A loro piacciono le cose materiali, come il lusso, l'eleganza e il comfort. Sono più concentrati e risoluti. A differenza della maggior parte dei Gemelli, preferiscono rallentare o magari fermarsi ad annusare le rose. Amano la bellezza e le comodità.e alla professione, i Gemelli ascendente Toro sono molto più concreti nel cogliere le buone opportunità di carriera. Questi nativi puntano a sperimentare diversi settori, poiché amano il cambiamento e le nuove sfide, mettendo le proprie capacità verbali e l'intelligenza al conseguimento del successo materiale. La loro combinazione, infatti, li rende qualificati a trattare con Enti, imprese ed aziende, sia negli acquisti che nelle vendite. In amore amano la stabilità e talvolta sono eccessivamente possessivi nei confronti della persona che amano.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!