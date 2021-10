Segno Gemelli ascendente Leone

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlonel segno Gemelli con ascendente in Leone assumono sia le caratteristiche dei segni d'aria che quelle dei segni di fuoco. Il risultato è che sono persone caratterizzate da intelligenza e brillantezza insieme, ma anche da una certa leggerezza tipica dei segni d'aria a cui si aggiunge la connaturale generosità che contraddistingue i segni di fuoco.che deriva da questa combinazione aria-fuoco, sarà sicuramente reboante. I Gemelli ascendente Leone sono in grado di persuadere chiunque con il loro ottimismo, buon senso e apertura mentale. Sanno essere amici e/o colleghi leali e fidati. Hanno una volontà molto forte e grandi capacità che potranno utilizzare per ottenere il successo che meritano., questi nativi si distinguono per il loro carisma che sprigiona fascino da tutti i pori. Di certo, sono innamorati che non tollerano che gli si mettano i piedi in testa, ma mostrano una certa tendenza a comandare. A causa del loro ascendente in Leone, questi Gemelli possono incorrere a picchi di rabbia, specialmente se stanno attraversando un periodo di tensione, poiché sono portati ad agire in modo impulsivo.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!