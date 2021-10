Segno Gemelli ascendente Cancro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlocon ascendente in Cancro sono persone sensibili, sempre attenti e disponibili con tutti, anche se tendono ad essere costantemente preoccupati e a dubitare delle proprie capacità. Sono intellettualmente curiosi e hanno molto talento, ma a causa delle loro insicurezze, hanno paura di avventurarsi in situazioni complicate, anche se vantaggiose, poiché temono di non farcela.di fertile immaginazione e forti capacità creative, i Gemelli nati in questa esclusiva combinazione astrale hanno un grande talento per la comunicazione. Tuttavia, l'ascendente Cancro li rende più introspettivi, per cui parlano meno e ascoltano di più. In alcuni casi diventano dei buoni consiglieri. Hanno bisogno di essere circondati da amici. Per loro è fondamentale vivere in un ambiente piacevole e con buoni rapporti., è importante che i Gemelli ascendente Cancro svolgano l'attività giusta, dove possano mettere in pratica il loro talento più creativo. Sul versante sentimentale, poiché sono più sensibili ed emotivi in confronto agli altri del loro stesso segno, hanno bisogno di sentirsi emotivamente sicuri, e spesso cercano sicurezza a casa, in famiglia o nelle persone che hanno mostrato sincerità. Sanno essere genitori protettivi e molto attenti ai loro figli ai quali insegnano il rispetto per la libertà e l'indipendenza di cui hanno tanto bisogno.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!