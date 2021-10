Segno Gemelli ascendente Ariete

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloalla nascita ha il Sole in Gemelli e l'ascendente in Ariete è letteralmente pronto a conquistare il mondo. Costui o costei ha un bisogno interiore di comunicare ed è piuttosto enfatico, soprattutto in giovane età, quando manca di maturità, sebbene rimanga giovane e immaturo per parecchio tempo. Per lui/lei le buone intenzioni giustificano i mezzi. Riesce sempre a trovare parole adatte per ogni occasione, o una scusa consolatrice.entrano facilmente in contatto con le persone. Si abbandonano al flusso della propria eloquenza, che però dura solo finché l'altro non sembra quantomeno interessato, oppure quando si accorgono che nessuno li sta ascoltando. Non è sempre facile capire cosa vogliono veramente, ma in ogni caso non se ne staranno in disparte.e alla professione, i detentori di questa combinazione astrale sono in grado di intraprendere qualsiasi attività. Sono così versatili che possono fare più cose contemporaneamente, anche se un po' volubili nel raggiungere i loro obiettivi. In campo sentimentale sono molto impetuosi e incostanti. Con la stessa facilità con cui s'innamorano, dopo un po' si annoiano. Simpatici ma impazienti, sono privi di tatto, e quando parlano, a volte feriscono le persone vicino a loro.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!