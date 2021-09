Segno Gemelli ascendente Sagittario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè una combinazione tra due segni astrologici opposti ma complementari giacché hanno molto in comune tra loro. Tanto per cominciare, il nativo Gemelli appartiene a un segno d'aria, mentre il suo ascendente Sagittario è un segno di fuoco. Naturalmente, l'accostamento aria-fuoco dà una personalità dinamica, allegra, aperta ed estroversa. Le persone nate in questa circostanza sono ottimiste, simpatiche, ed hanno tanta energia e un senso d'umorismo contagioso. Entrambi i segni amano viaggiare.è una persona che sa e sa di sapere. È un tipo brillante che sente un bisogno costante di movimento, quindi è anche parecchio irrequieto e a volte risulta un po' superficiale. Giove da un lato e Mercurio dall'altro, lo stimolano a vivere a un ritmo accelerato, per cui, sebbene abbia moltissime idee, ha sempre pochissimo tempo per realizzarle.abbiamo un perfetto connubio tra velocità mentale, capacità manuali e un carattere molto comunicativo. Il Gemelli con ascendente in Sagittario non è di quelli che rimpiangono il passato o di cose che non sono state fatte, ma ha sempre un pensiero rivolto al futuro, alla ricerca di nuovi obiettivi da raggiungere. Sentimentalmente, è molto impulsivo e ha bisogno di stimolazione costante altrimenti perde subito interesse. Il lato femminile di questa concomitanza astrale deve stare molto attenta alle gravidanze indesiderate., scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!