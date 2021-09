Segno Gemelli ascendente Capricorno

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlola costellazione del Capricorno ascende in Gemelli, porta in dono a questi nativi una componente di insolita serietà e responsabilità. Nei Gemelli, così ispirati dall'ascendente in Capricorno, c'è un miscuglio di acerba giovinezza del primo e di equilibrata maturità del secondo. Una combinazione astrale da cui emerge una personalità molto attraente e una mente flessibile, aperta e, allo stesso tempo, pratica ed efficiente., il Capricorno conferisce al Gemelli una maggiore fermezza nelle decisioni, dote che va ad aggiungersi alla mente brillante del segno originario, rendendolo perseverante e ambizioso al punto che se non raggiunge la cima della montagna che ha scelto di scalare, è solo perché ha deciso di fermarsi., i Gemelli con ascendente Capricorno lavorano con tenacia, non chiedono favori a nessuno e riescono a far fronte con una certa facilità a problemi per cui gli altri si scoraggerebbero. Di negativo c'è che sono così laboriosi che a volte soffrono di disturbi nervosi a causa del superlavoro a cui si sottopongono. In ambito affettivo, costui o costei dovrà affrontare la dualità che ha dentro di sé, poiché l'incostanza dei Gemelli ha difficoltà ad affrontare la necessità di impegnarsi seriamente del Capricorno. Per questo motivo, non è facile che trovi l'anima gemella che soddisfi le sue esigenze., scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!