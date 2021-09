Segno Gemelli ascendente Bilancia

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella della Bilancia ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlosono due segni d'aria, un elemento che ben simboleggia la comunicazione, le relazioni e il processo di formazione del pensiero. L'ascendente Bilancia adorna la naturale loquacità dei Gemelli, per cui questi nativi riescono a conversare senza sosta per ore, parlando tutto il giorno di ogni possibile argomento. Stare per un lungo periodo di tempo in loro compagnia, per certuni può essere alquanto stressante.tra il segno Gemelli e l'ascendente in Bilancia suggerisce che sono nativi particolarmente intelligenti. La logica è la parola "" in questo esclusivo connubio astrale, poiché queste persone preferiscono avvicinarsi alle cose da una prospettiva più realistica. Tuttavia, spesso tendono a rimandare le decisioni il più a lungo possibile al punto che, per sollecitarli a prendere una decisione netta o per trovare una soluzione urgente, sarà necessario puntargli una pistola alla testa.in costui o costei, e nemmeno ipocrisie. Si diverte semplicemente ad aiutare le persone. Il nativo Gemelli con ascendente in Bilancia sa sempre come dire la parola giusta al momento giusto. La sua infinita curiosità potrebbe portarlo a indagare su faccende che non sono affari suoi, ma le persone di solito si arrendono al suo fascino e gli rivelano i loro segreti, compresi quelli più inconfessabili., scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!