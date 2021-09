Segno Gemelli ascendente Acquario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale che sorgeva all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita, era quella dell'Acquario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloed hai l'ascendente in Acquario, forse posso aiutarti a farti conoscere meglio la tua personalità, così potrai ampliare la percezione che hai sulle tue reali capacità. Molti credono che il proprio carattere sia determinato esclusivamente dal segno solare, ma se guardi meglio il tuo sole natale, scoprirai che ci sono alcune altre energie che lo migliorano, tra cui, il segno ascendente. Questo significa che se ti distingui per la velocità dei suoi riflessi, l'ascendente Acquario moltiplicherà questa caratteristica.con ascendente in Acquario sono dotati generalmente di una personalità piuttosto flessibile e armoniosa. Fin dalla nascita, possono fare sfoggio delle qualità di entrambi i segni. In quanto Gemelli sono sempre alla ricerca di nuove informazioni, perciò ben si adattano agli obiettivi dell'Acquario la cui mente è molto creativa, originale e predisposta ai ragionamenti innovativi.è desideroso di nuove conoscenze e si lancia verso tutto ciò che attira la sua attenzione. Ama la libertà e l'indipendenza, odia le restrizioni, l'imposizione e la possessività. In tema di lavoro, il Gemelli ascendente Acquario ha una predisposizione particolare per la creazione e lo sviluppo di grandi progetti. Le tue capacità intellettuali, assieme al dono della parola, lo aiutano a raggiungere il successo in ogni ambito. Sentimentalmente, ha un bisogno assoluto di vivere una vita affettiva ricca e dinamica, in cui l'amore sia reciproco. È importante che il partner sappia ridere e sia di buon umore.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!