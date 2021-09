Segno Cancro ascendente Toro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè una persona creativa, attraente, affettuosa e ha un carattere piuttosto riservato. Ha buon gusto e senso estetico, poetico e artistico. Non è un idealista o un sognatore. È pratico, costruttivo e apprezza le cose belle della vita. Ama identificarsi con tutto ciò che è tradizionale, verificato e preciso. Insomma, è una persona davvero amorevole e attaccata alla casa. È difficile che si arrabbi, ma se succede, è altrettanto difficile che si calmi.particolare combinazione astrale c'è un'enorme riserva di energia e un'infinita pazienza. Non teme le fatiche e gli ostacoli lo incoraggiano ad andare avanti. Una volta che ha preso una decisione, segue con perseveranza la strada prescelta. Il rovescio della medaglia è che qualche volta esagera nella sua testardaggine, diventando eccessivamente opprimente e prepotente con le persone che gli sono accanto., il Cancro ascendente Toro è sentimentale e romantico, ma sebbene provi sentimenti molto forti, è difficile che li esprima. Ha un disperato bisogno di manifestazioni di affetto da parte del partner, anche se il più delle volte può risultare possessivo e dominante. Sul lavoro, non è il tipo che si aspetta di ricevere una pioggia di soldi, più che altro confida in una ricompensa adeguata al suo impegno costante.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store