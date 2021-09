Segno Cancro ascendente Ariete

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlo, bisogna dire che siamo in presenza di una persona in cui la vocazione per la casa e la famiglia insita nel Cancro, si scontra costantemente con il desiderio di libertà che caratterizza il suo ascendente Ariete. Tenero, sensibile e affettuoso, costui o costei ha sempre un pensiero per gli altri, ma dovrà fare i conti con la tentazione perenne di mettersi in primo piano in ogni circostanza.è un segno d'Acqua, mentre l'Ariete è un segno di Fuoco. Le caratteristiche di questi due segni zodiacali sono molto diverse. Per cui, la dolcezza e la moderazione lunare si mescolano all'aggressività e all'impulsività marziane, rendendo questo nativo una delle persone più mutevoli dello Zodiaco. Le sue reazioni sono rapide e decise e generalmente agisce senza riflettere. A causa di ciò, gli errori possono essere la causa delle sue delusioni e/o insoddisfazioni personali.non piace prendere ordini dagli altri soprattutto quando si tratta di lavoro. Questo è il motivo per cui sceglie prevalentemente un'attività indipendente. Può iniziare a fare qualcosa con infinito entusiasmo e metterci il cuore, ma potrebbe non completare ciò che ha cominciato per esaurimento delle proprie forze nel bel mezzo dell'opera. Sentimentalmente è molto forte. Si riprende abbastanza velocemente dalle delusioni e ama di nuovo con la stessa intensità della prima volta.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store