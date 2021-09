I proverbi friulani più belli

e l'esperienza degli altri sono per noi una fonte preziosa d'ispirazione e motivazione. Imparare dalla consapevolezza di un popolo come quello friulano, è un modo fantastico per apprendere e crescere. Insomma, c'è molto da imparare dalle loro sfide; dai loro successi e i fallimenti. Essi hanno tramandato la loro saggezza da padre in figlio fino ai giorni nostri ().alcuni tra i proverbi più belli in dialetto friulano, elencati dalla A alla Z, con sotto la traduzione in italiano:Basta poco per imparare a fare i signori;Ciò che si butta via con le mani si andrà a cercare con i piedi;A Sant'Andrea si offre il maiale a tavola;Acqua già passata non macina più;Ai sazi anche il miele appare sgradevole;È ugualmente disonesto sia chi ruba sia chi tiene il sacco;Meglio essere invidiati che commiserati;Commette errori perfino il prete sull'altare;In amore se non si litiga, si fa la muffa;Anche Dio è friulano: se non paga adesso, lo farà domani;Con il lardo invecchiato si condisce meglio;Chi fa amicizia con tutti non è amico di nessuno;Chi vuole la figlia conquisti la madre;Quando il maiale è bello grasso, è il momento di accopparlo;[next]Quando la polenta è insufficiente per tutti, tieni la tua fetta in mano;Con il sudore dei friulani: vino, polenta e gioia;Da come una persona lavora si vede la sua bravura;Tutto è condizionato dalla punta della nostra lingua o dal modo in cui ci esprimiamo;La buona sorte sta nelle braccia - Il buon esito è nel lavoro;Fagioli e patate fanno diventare grandi i piccoli;Meglio gioire quando si può, per soffrire c'è sempre tempo;Accanto ai bambini e agli sbronzi c'è sempre un angelo custode I parenti si riconoscono negli eventi di famiglia;Se il matrimonio fosse un buon sacramento, se lo terrebbero per sé i preti;Il primo peccato apre la strada al secondo;Il vino rafforza la lingua e indebolisce le gambe;Impara l'arte e mettila da parte;La pace in famiglia non c'è ricchezza che la paghi;[next]L'acqua e il sapone sono due buone medicine;L'acqua danneggia i ponti, il vino nuoce alla testa;L'uccellino chiuso nella gabbia canta per amore o per rabbia;L'ultimo boccone è quello che ingrassa;Mangia e bevi se vivere è quello che vuoi;Merda che sale al potere, se non puzza fa danno;Meglio comprare da mangiare che spendere i nostri soldi in medicine;La solitudine non fa bene nemmeno se si è in Paradiso;Non si comporta da vero amico chi sempre acconsente;Lo farò è parente di non farò mai;Ogni cane si vanta della sua coda;Ogni mese nasce una nuova luna, ogni giorno c'è qualcosa da imparare;Ognuno ha i suoi guai;Pane e giubbotto vanno bene tutto l'anno;[next]Il pesce va cotto e la carne cruda;Prima di dire no, vedi se puoi dire sì;Quando la casa è in fiamme, non conviene starsene fermi a scaldarsi;Se il cuore ti fa soffrire, torna in Friuli;Se stai cercando l'uguaglianza, vai al cimitero;Tutto si può perdonare, ma nulla si deve dimenticare;Le persone care vanno difese in pubblico e corrette in privato;Chi è troppo buono, è preso per stupido;Apprezzarai tuo padre quando sarai genitore a tua volta;Cento preghiere non bastano per un solo peccato;Una risata toglie un chiodo alla bara - una risata ci salverà;Un buon genitore vale più di cento insegnanti;Un buon amico vale più di cento parenti;Bere il vino con gli amici è come stare in Paradiso;È vivo colui che parla.