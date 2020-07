L'angelo custode a cui sei stato affidato alla nascita

, secondo le antiche scritture, ci sono alcuni arcangeli e ben 72 angeli custodi che vegliano su di noi e ci aiutano a compiere la nostra missione di vita. Il loro compito è proteggerci, prendersi cura di noi e guidarci. Se vuoi sapere a quale angelo sei stato affidato al momento della tua nascita, continua a leggere qui:, suddivisi tra i nati dal 21 marzo al 20 aprile sotto il patrocinio dell'arcangelo Camael (), governatore di Marte e custode del martedì:Se sei nato nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 marzo, il tuo angelo custode è Vehuiah.Vehuiah è l'angelo che ti aiuta a superare gli ostacoli. Praticamente questa creatura del cielo è la luce che ti mostra dov'è il problema, quindi ti affianca nell'affrontarlo diffondendo ottimismo intorno a te.Se sei nato nei giorni 26, 27, 28, 29, 30, 31 marzo, il tuo angelo custode è Jeliel.Jeliel è l'angelo che ti aiuta a mantenere la pace dove c'è conflitto. Questo significa che se hai una controversia con il partner, un parente o un amico, basta invocarlo per nome e lui vola in tuo soccorso.Se sei nato nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 aprile, il tuo angelo custode è Sitael.Sitael è l'angelo che veglia sul tuo cammino. Questa creatura serafica ti protegge dalle insidie e dalle minacce prendendoti per mano e mettendoti al sicuro. Questo però non vuol dire che puoi affrontare ciecamente i pericoli.Se sei nato nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 aprile, il tuo angelo custode è Elemiah.Elemiah è l'angelo che ti aiuta a organizzare la tua vita. Quando senti di perdere il controllo del tuo destino, questa creatura angelica ti porta sotto la sua ala protettiva, placa la tua confusione e ti dà sicurezza.Se sei nato nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 aprile, il tuo angelo custode è Mahasiah.Mahasiah è l'angelo che ti aiuta a superare gli esami. Se hai delle difficoltà a seguire gli studi, basta che dica tre volte il suo nome per tre volte e imparerai con facilità, soprattutto le lingue straniere.Se sei nato nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 aprile, il tuo angelo custode è Lelahel.Lelahel è l'angelo guaritore che ti aiuta ad avere una buona salute. Se lo invochi ti garantisce il benessere e in alcune occasioni ti dà anche la possibilità di guarire un tuo congiunto o un amico malato., suddivisi tra i nati dal 21 aprile al 20 maggio sotto il patrocinio dell'arcangelo Hagiel (o Haniel), governatore di Venere e custode del venerdì:Se sei nato nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 aprile, il tuo angelo custode è Achaiah.Achaiah è l'angelo che ti insegna ad avere pazienza e comprensione. Puoi chiamarlo quando non sei in grado di affrontare le avversità che ti impediscono di proseguire, specialmente nei campi dell'informatica e della programmazione.Se sei nato nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 aprile, il tuo angelo custode è Cahetel.Cahetel è un angelo un po' contadino che tutela l'agricoltura. Come offerta, proponi di smettere di fumare, in cambio avrai buoni frutti che finiranno per nutrire il tuo corpo e la tua anima.Se sei nato nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 maggio, il tuo angelo custode è Haziel.Haziel è l'angelo che veglia sulla tua serenità e tranquillità. Ti aiuta se hai difficoltà legate alla vita sentimentale oppure se non riesci a dare o ricevere amore. La sua energia è potente e ti aiuterà a colmare i tuoi vuoti.Se sei nato nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 maggio, il tuo angelo custode è Aladiah.Aladiah è un angelo che ti segue da vicino e si assicura che tu sia felice. Questa creatura divina invia un flusso molto positivo che spinge la tua vita verso un ambiente davvero promettente per i tuoi progetti.Se sei nato nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 maggio, il tuo angelo custode è Lauviah.Lauviah è l'angelo che ti protegge dagli spiriti malevoli e dai cattivi presagi. Ti dà il potere di percepire gli eventi in modo intuitivo Ti aiuta a capire mondi paralleli attraverso i sogni e le premonizioni.Se sei nato nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 maggio, il tuo angelo custode è Hahahiah.Hahahiah è un angelo che fornisce rifugio e protezione. Se lo invochi mentre sei nelle avversità o quando ti serve un'ispirazione per risolvere una situazione difficile, la sua risposta ti arriva di notte, in un sogno o un'ispirazione., suddivisi tra i nati dal 21 maggio al 20 giugno sotto il patrocinio dell'arcangelo Raffaele (o Raphael), governatore di Mercurio (assieme a Metatron) e custode del mercoledì:Se sei nato nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 maggio, il tuo angelo custode è Yezalel.Yezael è un angelo che porta riconciliazione e fedeltà ai fidanzati e alle coppie sposate. Se stai pensando di commettere adulterio, sappi che basta invocare questo cherubino che si prenderà cura di proteggerti dai cattivi pensieri.Se sei nato nei giorni 26, 27, 28, 29, 30, 31 maggio, il tuo angelo custode è Mebahel.Mebahel è l'angelo di giustizia, fede e speranza. Sotto la guida di questa creatura spirituale, hai la capacità di aiutare coloro che hanno perso la fiducia in se stessi e negli altri. Con la sua protezione farai le scelte giuste.Se sei nato nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 giugno, il tuo angelo custode è Hariel.Hariel è un angelo cha anticipa gli eventi e si assicura che tu sia sempre un passo avanti. Accorrerà nei momenti difficili e diffonderà su di te delle onde di fortuna angelica che riserva a persone buone e pazienti.Se sei nato nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 giugno, il tuo angelo custode è Hekamiah.Hekamiah è l'angelo che incoraggia a occupare i posti di comando. Chi nasce sotto gli influssi di questo cherubino, ha un'aura naturale di potere che si riflette attraverso la nobiltà della sua personalità e del suo prestigio.Se sei nato nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 giugno, il tuo angelo custode è Lauviah 2 (o Lewuwiyah).Lauviah è l'angelo che trasforma la tristezza in gioia. Con le sue armi celesti questa creatura del cielo si assicurerà che la fortuna fluisca verso di te promuovendo eventi felici nella tua vita.Se sei nato nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 giugno, il tuo angelo custode è Caliel.Caliel è l'angelo che ti aiuta a riconoscere il bene e il male. Chiunque abbia la protezione di questo cherubino avrà un giudizio onesto e impeccabile. Inoltre, ti dà la possibilità di prevedere le intenzioni degli altri., suddivisi tra i nati dal 21 giugno al 22 luglio sotto il patrocinio dell'arcangelo Gabriele (o Gabriel), governatore della Luna e custode del lunedì:Se sei nato nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 giugno, il tuo angelo custode è Leuviah.Leuviah è l'angelo cha ha la facoltà di fermare il tempo per non farti invecchiare. Le sue benefiche onde angeliche fanno rimanere giovani i loro protetti come fossero degli eterni bambini.Se sei nato nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 giugno, il tuo angelo custode è Pahaliah.Pahaliah è l'angelo conoscitore dei grandi misteri spirituali. Con il suo aiuto armonioso sarai in grado di avere un comportamento morale esemplare che ti consentirà di accettare i sacrifici necessari per crescere e andare avanti.Se sei nato nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 luglio, il tuo angelo custode è Nelchael.Nelchael è l'angelo che porta stabilità e senso del risparmio. Questa creatura eterea suscita in chi lo invoca un profondo amore per la famiglia, senso del focolare domestico e di appartenenza alla terra in cui si è nati.Se sei nato nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 luglio, il tuo angelo custode è Yeiayel.Yeiayel è l'angelo che stimola la filantropia e la solidarietà. Questo spirito celeste dona la fortuna e la celebrità, l'operosità, la creatività e il conseguente successo negli affari, infine rende i viaggi piacevoli e fruttuosi.Se sei nato nei giorni 12, 13, 14, 15, 16, luglio, il tuo angelo custode è Melahel.Melahel è l'angelo che protegge gli uomini e le donne dalle violenze. A lui piacciono le erbe, soprattutto quelle che servono a guarire. Invocalo quando bevi un infuso o una tisana, perché così funzionerà meglio.Se sei nato nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 22 luglio, il tuo angelo custode è Haheuiah.Haheuiah è l'angelo che protegge i detenuti ed esiliati che hanno subito condanne ingiuste. Puoi usarlo come corazza per proteggerti dalle emozioni negative che alcune persone invidiose proiettano su di te., suddivisi tra i nati dal 23 luglio al 22 agosto sotto il patrocinio dell'arcangelo Michele (o Michael), governatore del Sole (assieme a Zerachiel) e custode della domenica:Se sei nato nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 luglio, il tuo angelo custode è Nith-Haiah.Nith-Haiah è l'angelo portatore di sapienza che cura l'ignoranza. Questa creatura divina è una fonte inesauribile di energia, gioia ed entusiasmo da cui è possibile ricevere ciò che è necessario per le proprie esigenze.Se sei nato nei giorni 28, 29, 30, 31 luglio o 1 agosto, il tuo angelo custode è Haaiah.Haaiah è l'angelo legato alla giustizia, alla verità e alla legge. Coloro che si trovano sotto il suo ascendente sono ambasciatori di pace e dei diplomatici eccellenti, anche se a volte non ne sono consapevoli.Se sei nato nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 agosto, il tuo angelo custode è Yerathel (o Ierathel).Yerathel è un angelo molto intelligente, equilibrato e saggio ed è dotato di una grande capacità introspettiva. Se qualche volta ti capita di sentirti vulnerabile, invocandolo riceverai una grande forza per combattere la negatività.Se sei nato nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 agosto, il tuo angelo custode è Seheiah.Seheiah è l'angelo portatore di vita lunga e felice. Sotto la sua custodia sei protetto da incidenti, cadute, fulmini e malattie. Se sei stato malato e improvvisamente sei guarito, sicuramente c'è stata la sua mano.Se sei nato nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 agosto, il tuo angelo custode è Reiyel.Reiyel è l'angelo della conoscenza che ti libera da qualsiasi forza malvagia e dalla stregoneria. Ti insegna a meditare in modo da poter migliorare la tua vita e a scoprire chi sei veramente.Se sei nato nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 22 agosto, il tuo angelo custode è Omael.Omael è l'angelo della fertilità e della riproduzione. Non solo questa entità celeste favorisce la nascita dei figli, ma ti sostiene nei tuoi progetti e asseconda i tuoi sogni fino a farli diventare realtà., suddivisi tra i nati dal 23 agosto al 22 settembre sotto il patrocinio dell'arcangelo Metatron, governatore di Mercurio (assieme a Raffaele) e custode del mercoledì:Se sei nato nei giorni 23, 24, 25, 27, 27 agosto, il tuo angelo custode è Lecabel.Lecabel è l'angelo legato alla saggezza e alla conoscenza nascosta. Coloro che sono nati sotto la protezione di questo spirito, si distinguono per essere persone intelligenti e responsabili e affrontano le sfide con grande dedizione.Se sei nato nei giorni 28, 29, 30, 31 agosto o 1 settembre, il tuo angelo custode è Vasariah.Vasariah è l'angelo che porta gioie e prelibatezze nella vita. Le persone che nascono in questi giorni ottengono doni come squisitezze, viaggi avventurosi, incontri fantastici, amore appassionato e tanto altro.Se sei nato nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 settembre, il tuo angelo custode è Yehuiah.Yehuiah è l'angelo che ti protegge dai pericoli che ti attendono. Grazie a lui potrai scoprire chi sono coloro che ti vogliono male, che intendono tradirti, e le persone invidiose che cospirano contro di te.Se sei nato nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 settembre il tuo angelo custode è Lehahiah.Lehahiah è l'angelo guardiano e difensore delle leggi divine. Con il suo aiuto vivrai la tua vita seguendo un senso di ordine e disciplina dove le cose più importanti sono la fedeltà, l'onestà e la generosità. Grazie a lui sarai una persona responsabile, giusta e onesta.Se sei nato nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 settembre, il tuo angelo custode è Chavaquiah.Chavaquhiah è l'angelo che mantiene la pace e l'armonia nella tua famiglia. Per ottenere i doni di questo spirito celeste, è necessario avere un cuore puro che traduca i buoni sentimenti in azioni meritevoli.Se sei nato nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 22 settembre, il tuo angelo custode è Menadel.Menadel è l'angelo che ti aiuta nelle questioni finanziarie. Se hai problemi di lavoro, può aiutarti a trovare una nuova attività o prosperare in quella che già hai. Protegge la tua casa, ti aiuta a trovare cose smarrite., suddivisi tra i nati dal 23 settembre al 22 ottobre sotto il patrocinio dell'arcangelo Haniel (o Hagiel), governatore di Venere e custode del venerdì:Se sei nato nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 settembre, il tuo angelo custode è Aniel.Aniel è l'angelo mecenate di tutto ciò che riguarda l'arte e la scienza. Ti aiuta a mettere da parte i vecchi paradigmi obsoleti che rischiano di ristagnare, così da lasciare posto al nuovo che avanza.Se sei nato nei giorni 28, 29, 30 settembre o 1, 2 ottobre, il tuo angelo custode è Haamiah.Haamiah è l'angelo che ti protegge dagli spiriti maligni. È legato alla speranza e alla fede degli uomini da cui viene invocato per proteggerli da qualsiasi male fisico o spirituale, salvaguardandoli da armi, frodi e animali feroci.Se sei nato nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 ottobre, il tuo angelo custode è Rehael.Rehael è l'angelo che conferisce il dono di curare gli infermi. La persona che invocherà questo spirito celeste riceverà il dono della guarigione. Con lui al tuo fianco saprai che i miracoli sono possibili.Se sei nato nei giorni 8, 9, 10, 11, 12 ottobre, il tuo angelo custode è Ieiazel (o Yeiazel).Ieiazel è l'angelo della consolazione e del conforto. Questa creatura celestiale controlla le tue esplosioni emotive, ti sostiene nelle varie tappe della vita e ti aiuta a sbarazzarti da ogni tipo di dipendenza, sia emotiva che comportamentale.Se sei nato nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 ottobre, il tuo angelo custode è Hahahel.Hehahel è l'angelo che concede il dono della comunicazione. Invocando la sua forza e il suo potere, questo spirito celeste ti ricorda che sei parte di un tutto e che la tua felicità individuale concorre al benessere generale.Se sei nato nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 22 ottobre, il tuo angelo custode è Michael (o Mikael).Michael è l'angelo che ti consente di accedere ai segreti e ai misteri del mondo spirituale. È lo spirito dell'ordine e dell'autorità superiore. Ha il compito di stabilire l'equilibrio tra le leggi celesti e quelle terrene., suddivisi tra i nati dal 23 ottobre al 22 novembre sotto il patrocinio dell'arcangelo Azrael, governatore di Plutone (assieme a Raguel) e custode del giorno e della notte:Se sei nato nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 ottobre, il tuo angelo custode è Veuliah.Veuliah è l'angelo della prosperità. La sua missione è quella di portare abbondanza e ricchezza nella vita dei suoi protetti. È portatore di nobili sentimenti, per cui ti mostrerà che il denaro deve essere usato per fare bene, non per il male.Se sei nato nei giorni 28, 29, 30, 31 ottobre o 1 novembre, il tuo angelo custode è Yelahiah.Yelahiah è l'angelo che patrocina le tradizioni culturali e i valori mistici. È un grande spirito karmico interessato a mantenere vive le usanze degli uomini. Raccoglie testimonianze e le preserva, come le ricette classiche del liquore alle noci, al limone, ecc.Se sei nato nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 novembre, il tuo angelo custode è Sehaliah.Sehaliah è l'angelo che veglia su coloro che dormono. Nelle immagini spesso viene descritto con un cuore in mano, che è simbolo di fede e amore. Insegna l'umiltà, l'altruismo e l'amore per il prossimo.Se sei nato nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 novembre, il tuo angelo custode è Ariel.Ariel è l'angelo un po' mago e un po' esoterico. Coloro che lo invocano ricevono il dono della chiaroveggenza, oltre a scoprire, attraverso i sogni, i meravigliosi segreti che la natura nasconde.Se sei nato nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 novembre, il tuo angelo custode è Asaliah.Asaliah è l'angelo che ha la capacità di vedere ciò che gli altri non possono. Ti invita a guardare tutto da un punto di vista strategico e una prospettiva più elevata in modo da vedere che la verità è nascosta nelle piccole cose della vita.Se sei nato nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 22 novembre, il tuo angelo custode è Mihael.Mihael è l'angelo protettore della famiglia e delle gravidanze. Aiuta tutti i tipi di crescita e riproduzioni, riporta l'armonia nelle relazioni e contribuisce a rafforzare i legami tra maschi e femmine., suddivisi tra i nati dal 23 novembre al 21 sotto il patrocinio dell'arcangelo Sachiel, governatore di Giove e custode del giovedì:Se sei nato nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 novembre, il tuo angelo custode è Vehuel.Vehuel è l'angelo che mette in contatto i vivi con le persone decedute. Aiuta coloro che usano la meditazione dei mantra e li accompagna fino a quando hanno raggiunto l'illuminazione spirituale.Se sei nato nei giorni 28, 29, 30 novembre o 1, 2 dicembre, il tuo angelo custode è Daniel.Daniel è l'angelo dell'eloquenza e della dialettica oratoria. È l'energia celeste che può aiutarti a sviluppare al meglio le tue capacità comunicative, orali e scritte. È l'angelo dei leader, dei politici e degli insegnanti.Se sei nato nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 dicembre, il tuo angelo custode è Hahasiah.Hahasiah è l'angelo che guarisce tutti i mali. Se non sai di che malanno soffri o non conosci la sua soluzione, puoi chiedere a questa creatura celestiale, che sarà felice di aiutarti e guarirti.Se sei nato nei giorni 8, 9, 10, 11, 12 dicembre, il tuo angelo custode è Imamiah.Imamiah è l'angelo di buona fortuna. Sebbene il suo aiuto sia prima di tutto di natura spirituale, non è improbabile che ti aiuti con un colpo di fortuna al gioco. Sotto la sua protezione, le tue finanze migliorano.Se sei nato nei giorni 13, 14, 15, 16 dicembre, il tuo angelo custode è Nanael.Nanael è l'angelo che aiuta coloro che hanno bisogno di pace e tranquillità. L'obiettivo principale di questo cherubino è di farti gioire delle cose più belle che la vita può offrire, come vivere in pace, meditare, ascoltare musica.Se sei nato nei giorni 17, 18, 19, 20, 21 dicembre, il tuo angelo custode è Nithael.Nithael è l'angelo dell'eterna giovinezza. Con la sua aureola d'innocenza, grazia e bellezza, arriva a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza ed è pronto a proteggere donne, anziani e bambini., suddivisi tra i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio sotto il patrocinio dell'arcangelo Cassiel, governatore di Saturno (assieme a Binael) e custode del sabato:Se sei nato nei giorni 22, 23, 24, 25, 26 dicembre, il tuo angelo custode è Mebahiah.Mebahiah è l'angelo che dà la possibilità di migliorarti. È un grande benefattore di lucidità intellettuale, quindi porta chiarezza e comprensione nella nostra vita. Ti consentirà di capire le cose attraverso le tue percezioni.Se sei nato nei giorni 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, il tuo angelo custode è Poyel.Poyel è l'angelo che porta positività e successo in ogni livello della tua esistenza. "Senza troppe ambizioni ma con sogni molto chiari da realizzare", è questa la frase che meglio definisce coloro che invocano il suo intervento.Se sei nato nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 gennaio, il tuo angelo custode è Nemamiah.Nemamiah è l'angelo che ti porta a comprendere le cose attraverso l'osservazione. Ti aiuta a pensare con un livello superiore d'intelligenza. Qualcuno dice che sia una specie di santo patrono dei geni.Se sei nato nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 gennaio, il tuo angelo custode è Yeiayel.Yeiayel è l'angelo della forza mentale. A lui si rivolgono psicologi, psichiatri e chiunque abbia a che fare con le funzioni cerebrali. Qualcuno dice che consente di anticipare ciò che deve ancora accadere in modo da prevenire ed evitare eventi negativi.Se sei nato nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 gennaio, il tuo angelo custode è Harahel.Harahel è l'angelo che agisce contro la sterilità delle donne. Fa sì che i bambini rispettino i loro genitori. È l'intelligenza che sboccia in modo positivo e farà funzionare tutto a dovere.Se sei nato nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 gennaio, il tuo angelo custode è Mitzrael.Mitzrael è l'angelo della forza contro le avversità. Viene invocato per chiedere completezza, obiettività e la direzione per superare tutti gli ostacoli che possono sopraggiungere nel percorso della vita., suddivisi tra i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio sotto il patrocinio dell'arcangelo Uriele (o Uriel), governatore di Urano e custode della casa:Se sei nato nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 gennaio, il tuo angelo custode è Umabel.Umabel è l'angelo dell'amicizia e delle affinità di coppia. Favorisce gli studi di astrologia, psicologia ed esoterismo, ispirando le persone dedicate a queste aree. Può anche aiutarti a scoprire il tuo vero io attraverso l'inconscio.Se sei nato nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 gennaio, il tuo angelo custode è Iah-Hel (o Iahhel).Iah-Hel è l'angelo che ti mostra la conoscenza che sta dentro di te. Questa creatura celeste riesce a realizzare qualsiasi sogno di chi lo invoca, dandogli ciò che vuole, ma solo dopo aver messo alla prova la sua fede.Se sei nato nei giorni 31 gennaio 1, 2, 3, 4 febbraio, il tuo angelo custode è Anauel.Anauel è l'angelo che protegge banchieri, esercenti e rappresentanti commerciali. Le persone che nascono sotto il suo ascendente avranno uno spirito acuto e pieno di risorse. Si distingueranno per la loro solerzia e laboriosità.Se sei nato nei giorni 5, 6, 7, 8, 9 febbraio, il tuo angelo custode è Mehiel.Mehiel è l'angelo ispiratore degli artisti, in particolare gli scrittori. Chiunque abbia bisogno di conoscenza e ispirazione può rivolgersi a lui. È anche un buon alleato contro le energie negative e le forze oscure.Se sei nato nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 febbraio, il tuo angelo custode è Damabiah.Damabiah è l'angelo che rappresenta la saggezza legata all'amore. Questa creatura alata porta generosità incondizionata a tutti coloro che lo invocano, che diventano altruisti, capaci di rinunciare a se stessi per gli altri.Se sei nato nei giorni 15, 16, 17, 18, 19 febbraio, il tuo angelo custode è Manakel (o Manaquel).Manakel è l'angelo che ti aiuta a essere più coraggioso. Questo serafico porta stabilità e fiducia nella tua vita, esplora le tue paure e ti aiuta a trasformarle liberando il tuo potenziale che giace nascosto dentro di te., suddivisi tra i nati dal 20 febbraio al 20 marzo sotto il patrocinio dell'arcangelo Asariel, governatore di Nettuno (assieme a Remiel) e custode dei sogni:Se sei nato nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 febbraio, il tuo angelo custode è Eyael.Eyael è l'angelo in grado di trasformare la verità astratta in verità assoluta. Ti aiuta a conoscere ciò che è vero ed esalta la tua passione per la pittura, la musica e la cucina. Ti permette di apprezzare il tempo e la gioia di vivere.Se sei nato nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 febbraio, il tuo angelo custode è Habuhiah.Habuhiah è l'angelo che protegge l'agricoltura e i raccolti. Tutto ciò che tocca, sboccia. I doni di questo serafico sono volti ad aumentare la nascita di ciò che è buono. Con il suo aiuto, anche le relazioni personali fioriscono.Se sei nato nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 marzo, il tuo angelo custode è Rochel.Rochel è l'angelo che invoca chi vuole giustizia. È un'entità karmica la cui missione è quella di dare a ciascuno ciò che si merita, nel bene o nel male. Lo puoi invocare se hai necessità di ritrovare un oggetto smarrito.Se sei nato nei giorni 6, 7, 8, 9, 10 marzo, il tuo angelo custode è Jabamiah.Jabamiah è l'angelo che aiuta a superare le dipendenze. Le persone che ricevono i doni da questo serafico si distinguono per la forza di carattere e una solida volontà in grado di dominare le dipendenze e le abitudini dannose.Se sei nato nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 marzo, il tuo angelo custode è Haiayel.Haiayel è l'angelo guerriero che ti aiuta a vincere le battaglie contro il male. Questa creatura celeste è armata di spada e di scudo realizzati con la sua aura brillante per combattere le forze malefiche.Se sei nato nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 marzo, il tuo angelo custode è Mumiah.Mumiah è l'angelo del completamento e della rinascita. Con il suo karma ti aiuta a portare a termine i compiti più difficili e ti dà l'energia per avviarne di nuovi. Inoltre, ti aiuta a comprendere il processo di reincarnazione.