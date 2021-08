Segno Leone ascendente Toro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlodiverse sensibilità si scontrano in un nativo di segno Leone con ascendente in Toro e, sebbene l'orgoglio del Leone e la determinazione del Toro rendano questa persona particolarmente affidabile e concentrata, è anche vero che prende tutto troppo seriamente. Sia il Leone che il Toro sono segni fissi, quindi sentono le loro insoddisfazioni molto profondamente.non si lascia impressionare da nulla. Chiede l'eccellenza e insiste nel dare e ricevere qualità. A volte è molto duro con se stesso, anche quando sta facendo un lavoro migliore di tutti quanti gli altri. È una persona fiduciosa e competente che riesce a fare qualsiasi cosa si sia prefissata sebbene il suo meglio venga fuori nelle attività pratiche, a meno che non trovi un modo per sfruttare la sua proverbiale bellezza.con ascendente in Toro sviluppa un'indiscussa abilità pratica e un accorto senso degli affari. Nel contempo, è una persona che cerca costantemente una certa stabilità, conforto e risultati concreti, sebbene i grandi progetti e le realizzazioni avverranno più tardi nella vita. Per costui o costei la famiglia è essenziale, non solo per il proprio benessere ma anche per una sicurezza interiore. Sentimentalmente, chi nasce in questa circostanza astrologica si sposerà molto presto, impegnandosi in tenera età con il partner giusto.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store