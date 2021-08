Segno Leone ascendente Gemelli

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dei Gemelli ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloconferisce al Leone un orientamento predominante più intellettuale. Poiché i Gemelli sono governati da Mercurio, il pianeta della comunicazione, ciò significa che il Leone nato in questa particolare coincidenza astrale tende ad essere più espansivo e socievole. Inoltre, è dotato di un grande senso di emancipazione che rende costui o costei incapace di manifestare gelosia e/o possessività., la sua mente dinamica è assetata di continue informazioni. Questo nativo s'interroga sui propri atteggiamenti alla ricerca di una migliore conoscenza dell'io. L'aspetto negativo del Leone ascendente Gemelli è che può essere vanitoso, superficiale e in qualche modo arrogante, manifestando la sua cultura in maniera inopportuna. Tende a parlare senza pensare, molto spesso compromettendosi.si mostra spesso allegro e ottimista, o almeno cerca di non dare troppa importanza alle cose negative della vita. Sul lavoro, così come nella professione, è dotato di una straordinaria abilità di ragionamento, per cui sa come presentare le proprie idee e progetti con grande scioltezza e persuasione. Nel campo dei sentimenti è un vero maestro nell'arte di innamorarsi senza compromettersi. Cosciente del fascino che esercita sugli altri, salta da una relazione all'altra, poiché l'amore deve essere libero, proprio come lui o lei.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store