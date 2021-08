Segno Leone ascendente Ariete

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè un leader abile, capace di ispirare le persone con le sue idee e guidarle. In generale, ha un carattere assai socievole ed è molto popolare nel tuo ambiente. Gli piace essere il primo in tutto. Qualcuno potrebbe non amarlo, ma è impossibile non notarlo. Ha una personalità ricca e brillante, è di buon cuore ed ha uno sconfinato ottimismo e un'immensa fiducia in se stesso.chi ha questa particolare configurazione astrale nel sole natale, è suscettibile e permaloso, perciò è facile che subito si offenda. Questo tipo di Leone non accetta le critiche, anche se fatte con le migliori intenzioni. A volte basta una semplice parola o un gesto distratto per ferirlo profondamente. Ovviamente, si sceglie con cura gli amici e le persone con cui deve per qualche motivo interagire. È difficile che rimanga per molto tempo nello stesso posto, per cui cambia spesso residenza.in questo tipo di Leone, molto probabilmente è dovuto all'impazienza del suo ascendente Ariete. Riguardo alle attività lavorative, ha buone capacità creative e sa cogliere subito nuove idee. In tema affettivo, sebbene possa provare sentimenti forti, a volte non riesce a mantenere un interesse costante verso l'altra metà. Il suo problema più grande è dovuto alla paura della responsabilità, che cerca di evitare a tutti i costi. Si può dire che si sposerà presto e in fretta, ma poi se ne pentirà.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store