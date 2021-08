Segno Cancro ascendente Vergine

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloha una mente chiara e un senso di giustizia ben sviluppato. Le relazioni con le persone sono importanti per lui o lei. In genere predilige la conversazione e di solito si fa subito notare nella sua cerchia sociale. È un tipo molto esigente, sia con se stesso che con gli altri, però, quando può, aiuta volentieri coloro che sono nei guai, a condizione che gli impicci non li abbiano procurati scioccamente loro stessi.influenza la personalità e l'aspetto esteriore del Cancro, sollecitandolo ad analizzare, archiviare, ordinare, organizzare e a preoccuparsi per l'efficienza e la perfezione. La persona nata nel segno del Cancro con l'ascendente in Vergine cerca sempre di organizzare la sua vita in modo razionale. Tende a sopprimere il più possibile le sue emozioni, almeno quando si trova di fronte agli altri, per questo motivo molte volte si ha una prima impressione errata su di lui o lei.alla nascita presenta questo particolare connubio astrale non è molto energico, ma è assai intuitivo. Il suo istinto verso gli altri lo porta il più delle volte ad anticipare le loro risposte. Sul lavoro è estremamente capace e affidabile, inoltre, è un esperto nel gestire le risorse e il denaro. In amore, è una di quelle persone che cercano relazioni profonde e durature. Viaggia volentieri, ma non si allontana molto, e una volta raggiunta la meta, non vede l'ora di tornare a casa.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store