Segno Cancro ascendente Scorpione

ed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dello Scorpione ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè il segno amorevole e protettivo per eccellenza, lo Scorpione è senza dubbio il più misterioso e affascinante di tutto lo zodiaco. Nemmeno in ascesa lo Scorpione perde la sua personalità ambiziosa e tenace né la voglia di raggiungere risultati importanti. Chi nasce in questa particolare condizione astrale dovrà fare attenzione a non cadere nella troppa irascibilità o possessività. Non di rado, infatti, può manifestare atteggiamenti aggressivi e concedersi a scenari di gelosia.è una persona dotata di grande potere intuitivo. In questa combinazione, il Cancro, sensibile ed emotivo, diventa più freddo e impassibile. Inoltre, possiede un certo magnetismo. È il tipo di persona sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Un tratto negativo di quest'unione di due segni d'acqua, è che l'innocenza del Cancro può essere spazzata via dai desideri e le frenesie dello Scorpione e, in questo caso, le sue intuizioni diventano illusioni., le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita di un nativo Cancro con ascendente Scorpione. Ferire i sentimenti di questo tipo di persona significa scatenare il suo risentimento. Se ciò dovesse succedere, bisogna stare molto attenti, perché ha la capacità di diventare piuttosto spietato. La gelosia lo divora e il desiderio di vendicarsi, in caso di tradimento, è inesorabile. Grazie alla sua forte personalità sa esattamente cosa vuole dalla vita. Non è il tipo di persona che può essere dominato.