Segno Cancro ascendente Sagittario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlo, il nativo Cancro ascendente Sagittario si comporta come una persona aperta e socievole, amante del divertimento, ma in fondo è molto timido e sensibile. Non si fida degli altri ed è assai diffidente. Tuttavia, sa essere un amico sincero e affidabile, su cui si può sempre fare affidamento. Si aspetta che gli altri lo ripaghino allo stesso modo e si sente profondamente amareggiato quando lo deludono.nasce in questo singolare contesto astrale, è un ottimista, pieno di entusiasmo sia da giovane che in età adulta. Crede nella pace nel mondo e raramente si mette nei guai senza una motivazione importante. Ha il senso di giustizia ben sviluppato e i suoi modi garbati diventano villani in presenza di persone malevoli o quando è costretto a difendersi. È attratto dai viaggi, soprattutto quelli a lunga percorrenza.di questo tipo di Cancro con ascendente in Sagittario è una certa inclinazione alle esagerazioni. Inoltre, si aspetta che gli altri vivano secondo le sue regole e agiscano secondo le sue idee. Sul lavoro sarà accompagnato da alti e bassi, ma in ogni caso otterrà fama e successo. Lotterà per ottenere una buona posizione nella società. Sentimentalmente, preferisce dolci e tenere avventure, ma si può dire che impari di più dai romanzi e dai film che dalle esperienze personali.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store