Segno Cancro ascendente Pesci

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dei Pesci ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloè una persona di buon cuore che assorbe emotivamente tutto ciò che lo circonda come una spugna. È modesto, senza pretese, ma sicuro di sé. Ha una grande fantasia e un istinto naturale inconfondibile. Si affida molto agli impulsi, per cui è preso dagli incubi quando una complicazione è in arrivo e fa bei sogni quando il cielo è blu. Ha il dono di comprendere l'occulto e sa come indovinare le carte. Molte persone si avvalgono dei suoi preziosi consigli.cha nasce in questa particolare combinazione astrologica di due segni d'acqua, si tuffa negli abissi marini quanto più in profondità è possibile in cerca di nuovi colori. Il Cancro ascendente Pesci riesce a trascorrere le vacanze senza dormire perché non vuole perdersi né le albe, né i tramonti. Aiuta e ha bisogno di aiuto. Nella solitudine si perde, poiché ha paura di restare da solo. A volte sembra un angelo, ma non lo è., questo tipo di Cancro è molto bravo in termini di organizzazione, ma ha delle difficoltà nel prendere decisioni pratiche. Tuttavia, ha una buona volontà ed è sempre disponibile per chiunque abbia bisogno del suo aiuto. Sentimentalmente, purtroppo, la disattenzione e la mancanza di buon senso di fronte alle difficoltà, spesso possono tradursi in spietatezza verso le persone che gli sono vicino. Sebbene sappia ben interpretare il ruolo di una farfalla svolazzando con noncuranza di fiore in fiore, può improvvisamente trasformarsi in una creatura orribile.