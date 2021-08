Segno Cancro ascendente Leone

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloschietta e cordiale del Leone rende un po' più estroverso il carattere riservato e silenzioso del Cancro, soprattutto con la sua famiglia e gli amici con i quali condivide la sua vita. Questo succede perché la natura sensibile e sentimentale del Cancro trova nell'ascendente Leone un grande attore che gli fa esporre in pubblico la sua emotività.in questa unione ci sono due segni con elementi opposti, visto che il Cancro è un segno d'Acqua e il Leone è un segno di Fuoco, avremo un temperamento forte ma anche abbastanza contraddittorio. Un contrasto che si manifesta soprattutto nel fatto di avere un'eccessiva fiducia in se stesso e, nel contempo, il timore di non riuscire a superare le prove cui è sottoposto., il Cancro con ascendente in Leone è più idealista e ambizioso di molti altri del suo segno originario. Dotato di fertile immaginazione, costui o costei pianifica progetti con grande entusiasmo. In genere riesce a occupare posti molto in alto nella scala gerarchica. In tema affettivo, è romantico e avvolgente. Quando ama, lo fa con estrema intensità. Prende molto sul serio il suo ruolo di partner ideale essendo un/una innamorato/a fedele e degno/a della massima fiducia.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store