Segno Cancro ascendente Capricorno

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlodell'opposizione tra le costellazioni del Cancro e del Capricorno, questa combinazione astrologica dà origine a una personalità molto conflittuale poiché in lui o lei c'è una percentuale del 50% di emotività e 50% di razionalità. Il suo problema è saper scegliere la misura adatta per ogni occasione. In ogni caso, siamo di fronte a un tipo di Cancro abbastanza pratico e determinato, giacché solitamente riesce a raggiungere buona parte degli obiettivi che si è prefissato sin dalla giovane età.che ha il Capricorno come ascendente, è una persona disciplinata, con un profondo senso del dovere e della responsabilità. La stima che ha di se stesso non gli concede di commettere errori, quindi riflette molto ogni volta prima di agire. È piuttosto timido e non sempre è sicuro di sé, ed è proprio a causa di quest'atteggiamento che può perdere delle buone opportunità nella vita.è gentile, romantico ed estremamente fedele, anche se è piuttosto restio ad esprimere i propri sentimenti nonostante la sua inclinazione emotiva tipica di ogni Cancro. La realizzazione personale di questo nativo comprende necessariamente l'affermazione dell'ideale di famiglia. Riguardo al lavoro, a differenza di altri dello stesso segno astrologico, il Cancro ascendente Capricorno ha una forte attrazione verso il denaro e il potere. La perseveranza e la tenacia del Capricorno lo portano a preferire un'attività specifica, sviluppandola con impegno fino al raggiungimento delle mete preposte.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store