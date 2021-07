Segno Vergine ascendente Vergine

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarloè nota per essere un segno ordinato, scrupoloso e giudizioso. Avendo Vergine come ascendente, tutte le sue caratteristiche sono chiaramente raddoppiate. Non di rado costui o costei si perde nei dettagli, cadendo nella mania e nell'ossessione a volte in modo così esagerato da tralasciare le cose più importanti.non c'è contraddizione tra il suo aspetto esteriore e il suo essere interiore. Generalmente è abbastanza metodico e abitudinario. Non ama agire d'impulso o senza aver meditato con calma i passi da seguire in ogni circostanza. Tutto questo lo porta ad essere diffidente verso qualsiasi cambiamento o innovazione. A causa di questo suo atteggiamento, perde spesso delle buone opportunità.è molto intelligente e di solito è culturalmente preparato. È curioso, gli piace imparare, leggere e ascoltare. Inoltre, apprezza la chiarezza in tutte le cose. Sentimentalmente è più mentale che emotivo. È molto esigente nelle sue relazioni con gli altri al punto che ha qualche difficoltà a farsi coinvolgere, ma quando s'innamora, è fedele e fa tutto il possibile per evitare qualsiasi conflitto.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store