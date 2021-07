Segno Vergine ascendente Toro

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlole caratteristiche che meglio contraddistinguono la Vergine con ascendente in Toro, ci sono la praticità, razionalità e intelligenza. In questa combinazione, lo spirito laborioso del segno originario diventa ancora più efficiente. Di negativo c'è il perenne conflitto tra il desiderio di raggiungere i propri obiettivi e la voglia di divertirsi. Questa persona vive in un'eterna insoddisfazione, poiché diviso tra obblighi reali e conquiste ipotetiche.un nativo Vergine ascendente Toro si mette qualcosa in testa, è impossibile che qualcuno riesca a fargli cambiare idea. È convinto di avere la capacità di raggiungere qualsiasi obiettivo che si è prefissato, sebbene non sempre riesca ad avere la percezione della realtà. Di sicuro non spreca nemmeno la più piccola occasione, poiché la Vergine è parsimoniosa e meticolosa e il Toro è efficiente e produttivo.settore lavorativo e professionale, la Vergine con ascendente in Toro utilizza le proprie capacità e il proprio talento al fine di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi. In ambito sentimentale, il detentore di questa particolare combinazione astrale è un innamorato affettuoso ed espansivo nelle sue manifestazioni di affetto. Egli/Ella ritiene che il tempo dedicato all'amore sia speso bene.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store