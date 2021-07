Segno Vergine ascendente Gemelli

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dei Gemelli ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarloha Vergine nel segno e l'ascendente in Gemelli è indubbiamente una persona molto intelligente che non sarà mai a corto d'idee all'avanguardia. Ha una mente spigliata e disinvolta e riesce sempre a trovare una soluzione per ogni problema. Il suo slancio naturale unito alle sue capacità intellettive lo portano sempre un passo avanti agli altri aiutandolo a raggiungere le vette più alte del successo.che accomuna questi due segni zodiacali è che entrambi sono governati da Mercurio, quindi tendono a dare la precedenza all'intelletto sulle emozioni. Infatti, l'ascendente Gemelli rende più razionale la mente di quest'uomo o questa donna Vergine, per cui è portato a prendere in considerazione tutte le conclusioni prima di arrivare a qualsiasi decisione. Di solito gli piace imparare e accumulare nuove conoscenze, ma poiché non ha la pazienza di approfondire gli argomenti, per la fretta corre il rischio di acquisire solo informazioni superficiali., il nativo Vergine ascendente Gemelli non è per niente timido o introverso, per cui sarà sempre circondato da persone allegre e festose. Il suo modo di esprimersi è quasi sempre caratterizzato da un vistoso movimento delle mani. Si adatta facilmente ad ogni situazione. Gli piace viaggiare e di solito non rimane a lungo nello stesso posto o con la stessa persona.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store