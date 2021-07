Segno Vergine ascendente Bilancia

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella della Bilancia ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlodi segno Vergine con ascendente in Bilancia di solito si riconosce per la sua personalità socievole, comunicativa, educata e diplomatica. Difficilmente dirà una parola fuori luogo. È una persona equilibrata che trasmette tranquillità e armonia. In questa combinazione, le incertezze e la suscettibilità tipici della Vergine non si manifestano, ma si trasformano nell'esclusivo interesse del conseguimento della propria armonia.di metodo e ordine che caratterizza la Vergine e il bisogno di equità e giustizia della Bilancia rendono questo nativo un essere che si avvicina parecchio alla perfezione. L'unione di questi due segni zodiacali danno origine a un eccellente mediatore nelle controversie che riesce ad essere super partes e sa dare buoni consigli., colui o colei che nasce nel segno della Vergine con ascendente in Bilancia è una persona premurosa che cerca di compiacere il più possibile il proprio partner. Riguardo al lavoro e alla professione, in genere riesce a sviluppare le sue migliori qualità e capacità in campo artistico e creativo. È anche attratto dalle attività umanitarie o sociali.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store