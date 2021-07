Segno Vergine ascendente Ariete

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlonel segno della Vergine con ascendente in Ariete è una persona provvista di una grande energia e capacità di lottare. In questa esclusiva combinazione astrologica c'è un rafforzamento delle caratteristiche "". Più coraggioso e determinato degli altri nativi dello stesso segno nonché un grande desiderio di svolgere compiti utili sia per se stesso che a beneficio degli altri.è piuttosto scrupolosa e precisa, mentre l'Ariete è selettivo e intransigente. Stiamo parlando di una persona che non accetta compromessi. Non esita a esprimere liberamente il proprio punto di vista, soprattutto quando non è d'accordo con gli altri. È sempre pieno di progetti. L'inattività lo avvilisce. Spesso si assume troppe responsabilità, comprese quelle che non gli competono e ciò gli causa tanto stress., costui o costei riesce ad affrontare un carico di lavoro molto intenso. Il dinamismo associato a un meticoloso perfezionismo, fa di questo individuo uno stacanovista straordinario. Sentimentalmente, questo tipo di Vergine è più diretto e appassionato del segno originario, ma anche meno costante per cui è predisposto a fugaci storie d'amore. Tuttavia, è più socievole ed espansivo, per questo motivo non sarà mai a corto di amici cui rivolgersi.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store